ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ເທີກີ ຈະກວດລ້າງກຸ່ມລັດ
ອິສລາມທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ທັງໝົດ ໃນຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກທີ່ກອງທັບສະຫະລັດ ຖອນກອງ
ກຳລັງອອກ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ໃນວັນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານ ທຣຳ
ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊບ ໄຕຢິບ ເອີຣ໌ດວນ ເວົ້າວ່າ “ທ່ານໄດ້
ບອກຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຂຸດຮາກຖອນໂຄນ ແມ່ນຫຍັງ
ກໍຕາມທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ISIS ໃນຊີເຣຍ ແລະທ່ານແມ່ນຜູ້ທີ່
ຈະກະທຳໄດ້ ແລະນອກນັ້ນ ເທີກີ ກໍແມ່ນຢູ່ຕິດຂ້າງກັນກັບຊີເຣຍ.”
“ກອງທັບຂອງພວກເຮົາ ກຳລັງຈະກັບຄືນມາບ້ານ!” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວເພີ້ມ.
ໃນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະ
ນາກັນ ເຖິງການຖອນຕົວກອງກຳລັງອອກ "ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເປັນ
ເວລາດົນນານແລະຢ່າງມີໝາກຜົນ.”
ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍປານໃດ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາຂອງທ່ານນີ້.
ແຕ່ ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ວ່າ ເພິ່ນກັບທ່ານເອີຣ໌ດວນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັນເລື້ອງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ການຄ້າ ແລະອັນທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ “ການເຊືອງຊ້າແລະເປັນການ
|ປະສານງານກັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຖອນຕົວກອງກຳລັງສະຫະລັດອອກ
ຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ເອີຣ໌ດວນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າທ່ານແລະ
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະ “ຄ້ຳປະກັນການປະສານງານລະຫວ່າງກອງກຳລັງ
ຂອງສອງປະເທດ, ທາງການທູດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ
ອຳນາດເປົ່າວ່າງທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບ ໃຫ້ມີການລະເມີດໃດໆໃນການຖອນ
ກຳລັງ ແລະການໂອນອຳນາດໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນຊີເຣຍ.”
ທ່ານ ເອີຣ໌ດວນ ກ່າວໃນສັບປະດາທີ່ແລ້ວນີ້ວ່າ ເທີກີ ຈະໂຈະການປະຕິບັດງານ
ຕ້ານກອງກຳລັງຊາວເຄີຣ໌ດ ໃນຊີເຣຍ ຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດເຖິງການປະລາໄຊຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກ່າວວ່າ ມັນເຖິງ
ເວລາແລ້ວທີ່ບັນດາສະມາຊິກອື່ນໆຂອງພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ປະສານງານ
ກັນຈະເຂົ້າໄປແລະກວດລ້າງເຂດສຸດທ້າຍທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່.
ແຕ່ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະອອກໄປຈາກຊີເຣຍ ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່
ນິຍົມກັນໃນວໍຊີງຕັນ ຊຶ່ງຮວມທັງ ລັດຖະບານຂອງທ່ານເອງນຳ.
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