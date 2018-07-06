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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ​ສຫລ ​ຮັບປະກັນ ​ຕໍ່ອົງການເນໂຕ້ ວ່າ ປ. ທຣໍາ ຈະເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ​

ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ຂອງ ສະຫະລັດ ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ຂອງຣັດ​ເຊຍ ໃນໄລຍະທີ່ມີການຖ່າຍຮູບລວມ ຢູ່ກອງສຸດຍອດ ເອເປັກ (APEC) ຢູ່ດານັງ ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2017

ພວກ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ກໍາລັງ​ຫາ​ວິທີ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ຮັບປະກັນ ​ຕໍ່ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​
ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ໃຈ​ຢູ່​ນັ້ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ຈະ​ເພີ້ມທະວີ​
ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຕັດສິນ​ໃຈອັນ​ແນ່​ວ​ແນ່​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ ທີ່​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັນ​ກັບມົສກູ ​ຢູ່ໃນ
ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ​ຂອງ​ອົງການ​ສົນທິສັນຍາ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກ ເໜືອ ຫລືເນ​ໂຕ້ ້
(NATO) ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ
ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

​ບັນດາຜູ້​ນໍາຢູ່ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຂອງເນ​ໂຕ້ ຈະຕົກລົງກັນວ່າ ​ຈະ​ເພີ້ມທະວີ​ຄວາມ​ສາ
ມາດ​ໃນ​ການ​ສະກັດ​ກັ້ນ ​ແລະປ້ອງ​ກັນໃຫ້ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຈະ "​ແບ່ງ​ແຍກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ປະຊາທິປະ​ໄຕຂອງ​ພວກ​ເຮົາ"
​ແລະ​ການລະ​ເມີດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ຕໍ່ ສົນ ທິສັນຍາດ້ານກໍາລັງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂະ
ໜາດກາງ, ອີງ​ຕາມ​ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງ​ສະຫະລັດ​ປະ​ຈໍາອົງການ​ເນ​ໂຕ້ , ທ່ານນາງ
​ເຄ ​ເບ​ລລີ ຮັດ​ຈິນຊັນ (Kay Bailey Hutchison) ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່ບັນດານັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທໍານຽບ
ຂາວຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຜ່ານທາງ​ວີ​ດິ​ໂອ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດວານ​ນີ້.

ຄໍາ​ເຫັນ​ດັ່ງກ່າວມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ທ້າ​ມກາງ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງທ່ານ​ທຣໍາ
ຕໍ່ພວກ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ ທີ່​ເປັນ​ປຶກ​ແຜ່ນ​ແໜ້ນໜາຂອງ​ລໍາດັບ​ໂລກ​ເສລີ ​ທີ່​ນໍາໜ້າ​ໂດຍ​
ສະຫະລັດ ພາຍຫລັງ​ສົງຄາມ​ໂລກ ​ຄັ້ງທີ 2 ນັບ​ແຕ່ມີ​ການ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ໃນ​ປີ 1949 ​ເປັນ
ຕົ້ນມາ.​

ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງ​ສະຫະລັດ​ປະ​ຈໍາອົງການ​ເນ​ໂຕ້ , ທ່ານນາງ ​ເຄ ​ເບ​ລລີ ຮັດ​ຈິນຊັນ ​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຊາດຂອງເນໂຕ ​ຢູ່ໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ ໃນນະຄອນບຣັສເຊີລຂອງ ແບລຈ້ຽມ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ກຸມພາ 2018
ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງ​ສະຫະລັດ​ປະ​ຈໍາອົງການ​ເນ​ໂຕ້ , ທ່ານນາງ ​ເຄ ​ເບ​ລລີ ຮັດ​ຈິນຊັນ ​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຊາດຂອງເນໂຕ ​ຢູ່ໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ ໃນນະຄອນບຣັສເຊີລຂອງ ແບລຈ້ຽມ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ກຸມພາ 2018

​ເມື່ອ​ມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ສົ່ງຈົດໝາຍທີ່​ມີ​ຄໍາ​ເວົ້າອັນ​ແຫລມ​ຄົມ ໄປ​ຫາຜູ້​ນໍາ​ຂອງບັນດາ
​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດເນ​ໂຕ້ ບາງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງລວມມີແບ​ລຈ້ຽມ, ກາ​ນາ​ດາ, ​ແລະ​ນໍ​ເວ​ໂດຍ
​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ສະຫະລັດໝົດຄວາມ​ອົດທົນ​ຕໍ່ການ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່ປະຕິ​ບັດ
​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າໝາຍ​ ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ດ້ານປ້ອງ​ກັນຊາດນັ້ນ.

ທ່ານ ຈອນ ຮັນສ໌ແມນ (Jon Huntsman), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈໍາຣັດເຊຍ, ຫລຽວເບິ່ງໃນຂະນະຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໂດຍທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ຢູ່ມຢສກູ ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, 2018
ທ່ານ ຈອນ ຮັນສ໌ແມນ (Jon Huntsman), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈໍາຣັດເຊຍ, ຫລຽວເບິ່ງໃນຂະນະຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໂດຍທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ຢູ່ມຢສກູ ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, 2018

ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢູ່​ລັດມອນ​ຕານາ (Montana) ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້
ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ຝູງ​ຊົນ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ ​ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ​ນາງ
ແອງ​ເກີລາ ​ເມີ​ໂຄ (Angela Merkel) ວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ​ໂດຍ​ການ​ໃຫ້ການ​ປ້ອງ ​ກັນແກ່​ພວກ​ທ່ານ."

ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມວ່າ ອາທິດໜ້ານີ້ ທ່ານ​ຈະ​ບອກ​ພວກ​ປະ​ເທດ​ສະມາ
ຊິກ​ຂອງອົງການ​ເນ​ໂຕ້ ​ວ່າ "ພວກ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ໄດ້​ເລີ້ມພາກັນ​ຈ່າຍ​ເງິນຊໍາ​ລະ​ໃບບິນຄ່າ​ໃຊ້​
ຈ່າຍຂອງຕົນ​ເອງ​ຊະ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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