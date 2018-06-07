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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ​​ຍັງ​ຈະ​ຍຶດໝັ້ນ ຕໍ່ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ເພິ່ນ ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມສຸດ​ຍອດ ຂອງກຸ່ມຈີເຈັດ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກຳລັງໄປຮອດ ໄປເຖິງສະຖານທີ່ ເພື່ອລົງນາມໃນ "ມາດຕາ ເປົ້າໝາຍຂອງ ທະຫານຜ່ານເສິກ ຫຼື VA Mission Act" ໃນສວນກຸຫຼາບ, ວໍຊີງຕັນ, 6 ພຶດສະພາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​“​ແມ່ນ​ຍັງ​ຈະ​ຍຶດໝັ້ນຕໍ່ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ເພິ່ນ” ​
ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມສຸດ​ຍອດ ຂອງກຸ່ມຈີເຈັດ (G7) ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ
ຕໍ່​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານກໍ​ຕາມ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ​ນຶ່ງ​ ໃນບັນດາ​ທີ່ປຶກສາ
ຄົນ​ສຳຄັນ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ທີ່​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​.

​ທ່ານ ​ແລຣີ ຄັດ​ໂລ ຜູ້ອຳນວຍການ​ຂອງ​ສະພາ​ເສດຖະກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
“ປະທານາທິບໍດີ ​ຈະວາງຕົວແບບສະບາຍໆ ກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພວກ​ນີ້,”
ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ສະເໝີ ບໍ່​ໃນ​ເລື້ອງ​ໃດ
ກໍ​ເລື້ອງ​ນຶ່ງ” ລະຫວ່າ​ງສະຫະລັດ ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທ​ດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ G7.

ຄວາມ​ເຫັນຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ດົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​
ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ ຈັສຕັນ ທຣູ​ໂດ, ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຈັດ​ກອງ
ປະຊຸມສຸດ​ຍອດກຸ່ມG7 ​ທີ່​ເມືອງ ຊາກ​ເລີ​ວົວ ​ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເຢຍຣະມັນ
ທ່ານ​ນາງ​ອັງ​ເກລາ​ ​ເມີ​ໂກ ຕ່າງກໍຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ກອງ​ປະຊຸ​ມທີ່​ມີ​ການ​ສົນທະນາ​ຫາລືກັນດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລະ​ເສົາຈະມາ​ນີ້.

ທ່ານ​ເຈ​ກັບ ຟັ້ງຄ໌ ​ເກີກີ​ກາຣ໌ດ (Jacob Funk Kirkegaard) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ
ຈາກສະ​ຖາ​ບັນເສດຖະກິດ​ນາໆ​ຊາດ ພີ​ເຕີ​ສັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້ທີ່ຈິງແລ້ວ​ກໍ​ຄື​ວ່າ​ແມ່ນ
ກຸ່ມ G6 ບວກ​ນຶ່ງ.”​

ພະນັກງານຜູ້ນຶ່ງຕຽມຍ້າຍກ່ອງເຫຼັກ ໃນອຸດສາຫະກຳເຫຼັກກ້າທີເຊັນຄັບ (Thyssenkrupp) ໃນເມືອງດຸຍສເບີຣ໌ກ, ເຢຍຣະມັນ, 27 ເມສາ 2018.
ພະນັກງານຜູ້ນຶ່ງຕຽມຍ້າຍກ່ອງເຫຼັກ ໃນອຸດສາຫະກຳເຫຼັກກ້າທີເຊັນຄັບ (Thyssenkrupp) ໃນເມືອງດຸຍສເບີຣ໌ກ, ເຢຍຣະມັນ, 27 ເມສາ 2018.

ໃນການໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ນັ້ນ ທ່ານຄັດ​ໂລ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າສະຫະລັດ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້
ບໍ່ໄດ້​ພົວພັນ​ກັບ​ສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ຄູ່​ພາຄີ​ຂອງ​ຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຈີນ​ນຳ. ​ແຕ່​ວ່າ​ສະຫະລັດ
ຈະ​ປະ ຕິບັດ​ໃນ​ສີ່ງທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ເພື່ອປົກ​ປ້ອງພວກ​ຄົນ​ງານ ​ແລະ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​ ຂອງ​ອາ​ເມ
ຣິກັນ.

​ໃນ​ການຖະ​ແຫຼ​ງທີ່ນະຄອນ​ບຣັສເຊີລ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງປ້ອງ​ກັນ​
ປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ​ຈິ​ມ ​ແມັຕຕິ​ສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ​ໂພດ ທີ່​ຈະ​ເ​ອີ້​ນ
ການຂັດແຍ້ງທາງພາສີວ່າ ເປັນ​ສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ ​ແລະໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ​ສະຫະລັດ
ແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃນການ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ມີການຄ້າ “ທີ່ເປັນ​ທຳ​ແລະສົມສ່ວນ” ຕໍ່ຄູ່ພາຄີ
ການ​ຄ້າ​ທັງຫຼາຍ.

ທ່ານ​ແມັຕຕິ​ສ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບ​ພັນທະ​ມິດ​ທັງຫຼາຍ​
ບໍ່ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ທະຫານ​ແລະ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພ.

ທ່ານຄັດ​ໂລ ​ໃນ​ທຳນຽບຂາວ ​ແມ່ນ​ຕຽມ​ການ​ເພື່ອການ​ສົນທະນາ​ຫາລື ​ໃນກອງ​ປະຊຸມ
ສຸດ​ຍອດກຸ່ມ G7 ​ທີ່​ແຂວງ​ເກ​ເບັກ ​ໄດ້​ປະກາດວ່າ “ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ໂລກ ແມ່ນພວມປະສົບ
ກັບບັນຫາ. ມັນ​ໄດ້ເພພັງລົງແລ້ວ.” ​ແຕ່​ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເສີມ​ວ່າ “ບໍ່​ຕ້ອງ​ຖິ້ມໂທດ
ໃສ່ທ່ານ​ທຣຳ ໃຫ້​ຖິ້ມໂທດໃສ່​ພວກ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ໄດ້​ແຍກຕົວອອກຈາກເງື່ອນໄຂ​ທີ່​ໄດ້
​ວາງ​ໄວ້​ນັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Canadian Prime Minister Justin Trudeau waits for the start of a round table meeting of G7 leaders and Outreach partners at the Hotel San Domenico during a G7 summit in Taormina, Italy, May 27, 2017.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau waits for the start of a round table meeting of G7 leaders and Outreach partners at the Hotel San Domenico during a G7 summit in Taormina, Italy, May 27, 2017.

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