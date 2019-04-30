ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີເທື່ອໃໝ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ໃສ່ຝ່າຍຄ້ານພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຈະຈັດສັນກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງ
ໄອຍະການພິເສດທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ມັລເລີ ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ທີ່ວ່າໄດ້
ເຂົ້າແຊກແຊງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 1216.
ໃນຄວາມເຫັນທີ່ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ນັ້ນ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທາງທັບຖົມ ເວົ້າໃສ່
ວ່າ “ທ່ານບອບ ມັລເລີ ແມ່ນວິລະບຸລຸດ ໃນຝ່າຍຄ້ານຝ່າຍຊ້າຍທີ່ສຸດພັກເດໂມແຄຣັດ”
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນຂອງທ່ານເປັນເວລາ 22 ເດືອນ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ເພິ່ນແລະໜ່ວຍໂຄສະນາ
ຫາສຽງຂອງເພິ່ນ ບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ
ໃນທຳນຽບຂາວ ແລະນັ້ນເປັນ “ການນັບຖືຢ່າງສູງສົ່ງຂອງພວກເຮົາ” ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາຣ໌ ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຂັດ
ຂວາງລະບົບຍຸຕິທຳແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ພວກເດໂມແຄຣັດ ທຽວເວົ້າ ວ່າ ບອບ
ແມ່ນໃຜຂໍໂທດເດີ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້.” ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງເລີຍ.
ທ່ານບາຣ໌ ມີກຳໜົດຈະໄປໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາສູງ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້
ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເພິ່ນ ທີ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະການເບ່ິງຂ້າມການດຳເນີນງານ ຂອງທ່ານມັລເລີນັ້ນ. ແຕ່ ການ ປາກົດຕົວວາງທີ່ວາງແຜນ
ໄວ້ຂອງທ່ານບາຣ໌ ຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ໃນວັນພະຫັດນີ້
ຍັງສົງໄສວ່າ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຄົນຊັກຖາມທ່ານ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສະພາ ທ່ານແຈໂຣລດ໌ ແນດເລີຣ໌ ຈາກລັດນິວຢອກ ຢາກໃຫ້
ບັນດາສະມາຊິກ 41 ທ່ານ ເປັນເວລາ 5 ນາທີ ສອບຖາມທ່ານບາຣ໌ ແລະອີກ 30 ນາທີ
ສຳລັບພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ໃຫ້ສອບຖາມທ່ານບາຣ໌ ເພີ້ມຕື່ມ.
ທ່ານບາຣ໌ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມ ຈາກສະພາຕ່ຳ, ແຕ່ຫລັ່ງເລ ສຳລັບຄຳຖາມ
ເພີ້ມອີກຈາກສະມາຊິກພັກທັງຫຼາຍ. ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ບອກຄະນະກຳມະການສະພາ
ຕ່ຳ ວ່າ ທ່ານບາຣ໌ ອາດຈະບໍ່ປາກົດຕົວ.
ທ່ານ ແນດເລີຣ໌ ກ່າວວ່າ ທ່ານບາຣ໌ ບໍ່ມີທາງເລືອກ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້
ວ່າ“ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວແລ້ວ. ທ່ານບາຣ໌ ຕ້ອງໄດ້ມາ, ຕ້ອງໄດ້
ມາໃຫ້ປາກຄຳ. ມັນບໍ່ແມ່ນທຸລະຂອງພະຍານ ທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະສັ່ງຄະນະກຳມະ
ການສະພາຕໍ່າວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເປັນຄຳຖາມທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ຈະສອບຖາມເພິ່ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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