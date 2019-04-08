ປະທານຄະນະກຳມະການ ຕຸລາການ ສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈີຣີ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ຢາກເຫັນລາຍງານທັງໝົດທີ່ພິມອອກໂດຍໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣ
ເບີດ ມອລເລີ ຍ້ອນລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ມີຄວາມລຳອຽງ.
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ Face The Nation ຂອງໂທລະພາບ NBC ວ່າ
“ລາວແມ່ນຄົນຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ, ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງທາງການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ອາດຈະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດເປັນຢ່າງ
ດີ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານ ບາ ແມ່ນ “ຜູ້ປົກປ້ອງລັດຖະບານທີ່ລຳອຽງ.”
ການປາກົດຕົວຂອງທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກນຶ່ງອາທິດທີ່ສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ
ທີມຂອງທ່ານ ມອລເລີ ບໍ່ພໍໃຈກັບການສະຫຼຸບການສອບສວນດົນ 22 ເດືອນຂອງທ່ານ
ບາ ກ່ຽວກັບວ່າການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ
ຣັດເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ຫຼືບໍ່.
ອີງຕາມລາຍງານຕ່າງໆ, ໃນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ແນດເລີ ນັ້ນ, ສະມາຊິກບາງຄົນໃນທີມ
ຂອງທ່ານ ມອລເລີ ເຊື່ອວ່າທ່ານ ບາ ໄດ້ຂຽນບົດສະຫຼຸບທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງໃຫ້ລັດຖະສະພາ
ແລະ ສາທາລະນະ ໃຫ້ຟັງດູດີ. ລາຍງານຂ່າວເວົ້າວ່າ ເອກະສານທັງໝົດຂອງທ່ານ
ມອລເລີ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງທ່ານ ທຣຳ ຄືກັບທີ່ທ່ານ ບາ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ.
ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບຂອງທ່ານ ບາ ນັ້ນ, ທ່ານ ມອລເລີ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ ຫຼື ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ບໍ່ສາ
ມາດບັນລຸການສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ. ທ່ານ ມອລເລີ
ໄດ້ຂຽນວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີພົ້ນຈາກຂໍ້
ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ຄຳຖາມນັ້ນ.
ອີງຕາມທ່ານ ບາ, ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ມອບຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງຂະບວນ
ການຍຸຕິທຳໃຫ້ທ່ານ ບາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າທ່ານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າທ່ານ
ທຣຳ ມີເຈຕະນາກະທຳຜິດ ທີ່ຈະພະຍາຍາມທຳລາຍການສອບສວນຂອງທ່ານ ມອລ
ເລີ.
ທ່ານ ແນດເລີ ແລະ ຄະນະກຳມະການພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ບາ ເປີດເຜີຍ
ລາຍງານທັງໝົດ ແລະ ຫຼັກຖານທັງໝົດ ທີ່ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ໃຊ້ໃນການສືບສວນ
ສອບສວນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະອອກໝາຍສານຮຽກເອົາລາຍ
ງານນັ້ນຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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