ທ່ານທຣຳ ໄປຕ້ອນຮັບ ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອປ່ອຍ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປຕ້ອນຮັບ ດ້ວຍຕົວເອງ ຊາວອາເມ
ຣິກັນ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກປ່ອຍ ກັບຄືນມາຍັງສະຫະລັດ ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມເອົາບາດກ້າວໃໝ່” ກັບພຽງຢາງ
ແລ້ວ.
ໃນພິທີຕ້ອນຮັບດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖານທັບອາກາດຮ່ວມ ແອນດຣູ ໃນລັດແມຣີແລນ ປະມານ
25 ກິໂລແມັດຈາກທຳນຽບຂາວ, ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຕິດຕາມດ້ວຍ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ
ທ່ານນາງມາລາເນຍ ທຣຳໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອບິນກອງທັບອາກາດ C-40 ເພື່ອໄປກ່າວ
ຄຳປາໄສ ກັບພວກຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ໃນເກົາຫຼີນັ້ນ.
ທຸງຊາດອາເມຣິກັນ ໄດ້ຖືກນຳໄປຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໂດຍລົດດັບໄຟສອງຄັນ ໄດ້ກາງ
ອອກ ເພື່ອເປັນສາກຢູ່ເລື້ອງຫຼັງ ຕ້ອນຮັບການກັບມາຄັ້ງນີ້.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພີໂອ ກໍໄດ້ຢູ່ຕ້ອນຮັບຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເກົາຫຼີທັງ
3 ເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອອກມາຈາກເຮືອບິນ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈັບມືແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ຊາຍທັງ 3 ຄົນນັ້ນ ແລະໄດ້ກ່າວ
ຂອບໃຈ ຕໍ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍພວກເຂົາເຈົ້າ “ໃຫ້ອອກມາໃນ
ໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງ.”
ການປ່ອຍຕົວນີ້ ແມ່ນເປັນຈຸດນຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບເດີມນັ້ນ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເວົ້າຕະຫລົກວ່າ ພິທີການໃນຖານທັບອາກາດ ແມ່ນໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິ ຂອງການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ໃນເວລາ
3 ໂມງເຊົ້າ.
ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ໄດ້ຖືກປ່ອຍພ້ອມມກັນ ໃນວັນກ່ອນ ທີ່ພຽງຢາງບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ພອມພີໂອ ໄດ້ພົບກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ເປັນເວລາ 90 ນາທີ.
ເຊີນຊົມ: ນັກວິໄຈກ່າວວ່າ ການປ່ອຍຕົວຂອງຊາວອະເມຣິກັນ ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ ແມ່ນຂບາດກ້າວອັນສຳຄັນ
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັນເວລາ ແລະສະຖານທີ່ ໃນການພົບປະສຸດຍອດກັບທ່ານກິມ
ຈະປະກາດໃຫ້ຮູ້ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ນີ້, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປອດທະຫານ ໃນອັນທີ່
ທ່ານໄດ້ປະກາດອອກໄປ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ປະເທດສິງກະໂປ ອາດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ສຸດ ທີ່ຈະເປັນບ່ອນພົບປະສຸດ
ຍອດອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງ ກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຕົກລົງປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.
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