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ໂຮງ​ແຮມຫລູ​ຫລາ ​ຢູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນຂອງ​ ປ. ​ທ​ຣຳ ​ກວດ​ຕ້ອນ​ເອົາ​ເງິນ​ ໄດ້​ເກືອບ 41 ລ້ານ​ ໂດ​ລາ​ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້

ຕຳ​ຫລວດ​ໄດ້​ຢືນ​ຍາມ ​ຢູ່​ໜ້າໂຮງ​ແຮມ​ຫລູ​ຫລາ Trump International Hotel Washington ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກໂຮງ​ໄປ​ສະ​ນີ​ເກົ່າ ຫລື Old Post Office Pavilion ທີ່ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດນັ້ນ.

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ຊັບສົມ​ບັດອັນສຸດຍອດອັນ​ນຶ່ງ​ໃນອາ​ນາ​ຈັກອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ ໄດ້ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ຫລາຍໆ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທີ່ໄດ້ຮັບ​ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ ​ຫລືບໍ່​ນັ້ນ ຍິ່ງ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂຶ້ນ.

ໂຮງ​ແຮມ​ຫລູ​ຫລາ Trump International Hotel Washington ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກໂຮງ​ໄປ​ສະ​ນີ​ເກົ່າ ຫລື Old Post Office Pavilion ທີ່ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດນັ້ນ ໄດ້​ກວດ​ຕ້ອນ​ເອົາ​ເງິນ​ໄດ້​ເກືອບ 41 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່ສູງກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ ນັ້ນໜ້ອຍ​ນຶ່ງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ທີ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຕໍ່ຫ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ບ່ອນຕາກ​ອາ​ກາດມາ-ອາ-ລາ​ໂກ (Mar-a-Lago), ຊຶ່ງ​ເປັນ "ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ" ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ຢູ່​ເມືອງປາມ ບີ​ສ (Palm Beach), ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ
ບ່ອນຕາກ​ອາ​ກາດມາ-ອາ-ລາ​ໂກ (Mar-a-Lago), ຊຶ່ງ​ເປັນ "ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ" ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ຢູ່​ເມືອງປາມ ບີ​ສ (Palm Beach), ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ

​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂັ້ນ​ສູງ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດນັ້ນ ໄດ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໜີ້​ສິນ, ຊັບ​ສິນ ແລະ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແບບ​ຄ້າວໆ ໃນທຸ​ລະ​ກິດທັງ​ໝົດ​ທີ່​ທ່ານ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ກິດ​ຈະ​ການ ໃນ ຂອບເຂດ​ອັນ​ກວ້າງຂວາງ. ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ທ່ານ ທ​ຣຳ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ລາຍ​ຮັບຢ່າງ​ໜ້ອຍ 434 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2018 ຊຶ່ງ​ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 450 ລ້ານ​ໂດ​ລາທີ່​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໄປ​ໃນ​ປີ 2017 ຜ່ານ​ມາ.

ແຕ່ ກໍບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໝົດ ຈະ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບທີ່ເພີ້ມ​ຂຶ້ນໝົດທຸກ​ອັນໃນ​ປີ​ກາຍນີ້. ລາຍ​ຮັບ​ຢູ່​ບ່ອນຕາກ​ອາ​ກາດມາ-ອາ-ລາ​ໂກ (Mar-a-Lago), ຊຶ່ງ​ເປັນ "ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ" ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ຢູ່​ເມືອງປາມ ບີ​ສ (Palm Beach), ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດານັ້ນ ແມ່ນ​ຫລຸດ​ລົງ​ 2.5 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ມາເປັນ 22.7 ລ້ານ​ໂດ​ລາ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ເປີຍ​ເຜີຍທີ່​ມີ.

ນັບ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທີ່​ເຄີຍ​ເປັນຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ ໃນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​ທ່ານນີ້ ໄດ້​ຖືກ​ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ​ ມາ​ຕະ​ຫລອດກ່ຽວ​ກັບ​ການທີ່​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ສະ​ຫລະຊັບ​ສົມ​ບັດ​ຂອງ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ​ທີ່​ພວກ​ຕຳ​ໜິວິ​ຈານ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ໄດ້​ສ້າງ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2016 ໂຮງ​ແຮມ Washington ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ແຖວ​ຕຶກນັ້ນ ເປັນ​ຊັບ​ສິນທີ່​ມີພາບ​ພົດ​ສູງ ຢູ່​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຫລາຍໆ​ຢ່າງ ​ໃນ​ດ້ານ​ບໍ​ລິ​ການທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ ແລະ​ມັກ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່ດຶງດູດ​ໃຈ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ທູດ, ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ ແລະ ແຂກ​ທີ່​ມີ​ກະ​ເປົາ​ເງິນ​ໜັກ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ. ມັນ​ໄດ້​ກາຍເປັນ​ສາຍຟ້າ​ແມບ​ສຳ​ລັບພວກ​ທີ່​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ​ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ວ່າ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ ນັກ​ການ​ທູດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່ໄປ​ພັກ​ຢູ່ໃນ​ບ່ອນທີ່​ຫລູ​ຫລາແຫ່ງນັ້ນ​ເລື້ອຍໆ.

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