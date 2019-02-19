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ທ່ານ​ທ​ຣຳ ເຕືອນໃຫ້ ພວກ​ທະ​ຫານ​ ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ປະ​ຖິ້ມ​ ທ່ານມາ​ດູ​ໂຣ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ໄສ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຄົມເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາແລະອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ, ທີ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ, 18 ກຸມ​ພາ 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ໄສ ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ ​ເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໄດ້​ຍິນ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍຸ​ຕິ​ລັດ​ທິ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ນີ້ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ “ການ​ໂອນ​ອຳ​ນາດ ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ແຕ່​ວ່າ ທຸກ​ຊ່ອງ​ທາງ​ແມ່ນ​ເປີດກວ້າງ.”

ທ່ານທ​ຣຳ ​ທີ່ນະ​ຄອນ​ມາຍ​ອາ​ມີ ໄດ້ສະເໜີ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ​ຫານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ບໍ່​ເອົາ ຫົວ​ຊາ​
ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ແລະ​ຮັບເອົາ​ການໃຫ້​ອະ ໄພ​ຍະ​ໂທດທີ່​
ສະ​ເໜີ​ໂດຍຜູ້​ນຳ​ສະ​ພາແຫ່ງ​ຊາດທ່ານ ຮ​ວານ ກວາ​ອີ​ໂດ (Juan Guaido) ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໃນ
​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້ ໃນ​ຖາ​ນະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໂດຍສະ​ຫະ​ລັດ
ແລະອີກ​ປະ​ມານ 50 ປະ​ເທດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້ກ່າວ​ເຕືອນ​ພວກ​ທະ​ຫານວ່າ “​ພວກທ່ານ​ຈະບໍ່ໄດ້​ເຫັນບ່ອນ​ຫລົບ​ລີ້​ທີ່ປອດ​ໄພ, ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ງ່າຍໆ​ແລະບໍ່​ມີ​ທາງ​ອອກ​ເລີຍ ພວກ ທ່ານ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ທຸກ​ຢ່າງ.”

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ກ່ອນ​ໜ້າຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຄົມເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາແລະອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ, ​ໄດ້ ກ່າວວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດຮູ້ດີວ່າ ພ​ວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທະ​ຫານ ​ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າຊຸກ​ເຊື່ອງ​ເງິນໄວ້​ຢູ່​ໃສ​ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ນີ້.”

ເຊີນ​ຊົມ: ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ໄສ ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ

Trump Urges Venezuelan Military to Ditch Maduro
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ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ອີກວ່າ ບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກທະ​ຫານ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ກີດ ​ກັນ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ເຮືອ​ບິນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງກອງທັບສະ​ຫະ​ລັດ 3 ລຳທີ່ລຳ​ລຽງເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຕ່າງໆ ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ສຳ​ລັບເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ທີ່​ເມືອງ​ກູໆ​ຕາ, ​ໃນ​ປະ ເທດໂຄ​ລອມ​ເບຍ ໃນ​ວັນ​ເສົາຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ເຂົ້າ​ປາ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ຢຸກ​ຢາ​ຈຳ​ນວນ​ມະ​ຫາ​ສານ​ທີ່ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຂົນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນເຂົ້າ​ໄປ​ປະ​ເທດເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.​

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດັ່ງ​ກ່າວຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ ປະ​ຊາ​ຊົນເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາເທື່ອ ແຕ່​ຍັງ​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆເມືອງ ​ໃນ​ປະ​ເທດໂຄບອມ​ເບຍ, ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ແລະ​ກູ​ຣາ​ກາວ.

ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ນີ້ ແມ່ນ​ບໍ່ຈຳ​ເປັນແລະ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ທີ່ ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາຊຶ່ງ​ອາດ​ຖື​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ລ່ວງ​ໜ້າ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ​ຊູ​ກຳ​ປັ້ນ ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ກັ​ສ, ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, 12 ກຸມ​ພາ 2019.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ​ຊູ​ກຳ​ປັ້ນ ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ກັ​ສ, ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, 12 ກຸມ​ພາ 2019.

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