ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຕືອນ ເທີກີ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫາຍະ
ນະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າໂຈມຕີຊາວ ເຄີດ ໃນເວລາທີ່ກອງກຳລັງ ສະຫະ
ລັດ ຖອນຕົວອອກຈາກ ຊີເຣຍຢູ່.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີ ໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພ້ອມດຽວກັນ,
ກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຊາວ ເຄີດ ຍຸແຍ່ ເທີກີ. ທ່ານ ໄດ້ຂຽນໂດຍບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມວ່າ
“ສ້າງເຂດຄວາມປອດ 32 ກິໂລແມັດ.”
ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ “ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະ ຊີເຣຍ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ
ນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການທຳລາຍພວກ ISIS ໃນ ຊີເຣຍ, ພວກສັດຕູປົກ
ກະຕິ.”
ກອງກໍາລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື YPG ນຳໜ້າໂດຍຊາວ ເຄີດ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາ
ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍ.
ເທີກີ ເວົ້າວ່າ ພວກ YPG ແມ່ນຜູກມັດກັບພັກກຳມະກອນຊາວ ເຄີດ ຫຼື PKK ເຊິ່ງ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມກອງໂຈນທີ່ດຳເນີນມາດົນນານ ເພື່ອການປົກຄອງຂອງຊາວ ເຄີດ
ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ ເທີກີ.
ເທີກີ ຖືວ່າພວກ PKK ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຢ້ານກົວວ່າ ຈະມີການໂຈມຕີໃສ່
ພວກນັກຮົບຊາວ ເຄີດ ໃນເວລາທີ່ທະຫານ ອາເມຣິກັນ ໜີອອກໄປ.
ທ່ານ ອີບຣາຮິມ ຄາລິນ, ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ
ເອີດູອານ, ໄດ້ຕອບທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ດ້ວຍການປຽບທຽບພວກ YPG ໃສ່
ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນໃນ ທວິດເຕີ ວ່າ “ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ພວກກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ສາມາດເປັນ
ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ແລະພັນທະມິດໄດ້, ເທີກີ ຄາດວ່າ ສະຫະລັດ ຈະໃຫ້ກຽດການ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມດ້ານຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກຄອບງຳ
ໂດຍການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ. ມັນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະ
ຫວ່າງພວກ ແດສ (DAESH), PKK, YPD ກັບ YPG. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກເຂົາໝົດ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າ
ທ່ານ “ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກ” ວ່າຊາວ ເຄີດ ຊີເຣຍ ຈະບໍ່ຖືກປະຖິ້ມ ແລະ ໝັ້ນ
ໃຈວ່າ ສະຫະລັດ ກັບ ເທີກີ ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວ ເຄີດ
ທັງຫຼາຍຈະມີຄວາມປອດໄພ.
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