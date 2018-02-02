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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ບໍ່ຢາກໃຫ້ ພັກຣີພັບບລິກັນ ເອີ້ນຊາວ​ໜຸ່ມ​ ທີ່ເຂົ້າ​ເມືອງ ຜິດກົດໝາຍ ນັ້ນວ່າ ພວກມີຄວາມໄຝ່ຝັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາ ຊິກສະພາ ພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ທໍານຽບຂາວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ເຕືອນ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີ ພັບ​ບລິ​
ກັນ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ຕໍ່ການ​ຕັ້ງຊື່ ໃຫ້ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງໜຸ່ມນ້ອຍຜິດກົດໝາຍ
ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ ທີ່ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ການ​ຖືກເນລະ​ເທດ​ນັ້ນ ວ່າ ເປັນ “ພວກທີ່​ມີ
ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນ” ດັ່ງ​ທີ່​ພວກສະໜັບສະໜຸນຮ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພະຍາຍາມ
ຊອກຫາທາງບໍ່ໃຫ້​ສົ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າກັບ​ຄືນປະ​ເທດ​ທີ່ເປັນບ້ານ ເກີດຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ຢູ່​ບ່ອນ​ພັກຜ່ອນ​ໂຮມ
ຊຸມ​ນຸມການ​ເມືອງ ທີ່ບ່ອນ​ຕາກ​ອາກາດ ​ຢູ່​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນ​ຍຕາ​ເວັນ​ຕົກວ່າ “ບາງຄົນ​ຮ້ອງ​
ວ່າ ພວກມີ​ຄວາມ​ໄຝ່ຝັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນພວກມີຄວາມໄຝ່ຝັນ ຢ່າ​ສູ່​ພາກັນ​ຕົກ​ຂຸມຫ້າງ​ແຮ້ວ​.
ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ພວກ​ໄຝ່ຝັນ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ຄື​ກັນ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລືມ​ພວກ​ໄຝ່ຝັນ​ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາໄດ້.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ​ລັດຖະສະພາ​ຈະ​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງເພື່ອ​ປົກ
ປ້ອງພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງໜຸ່ມນ້ອຍເກືອບ 2 ລ້ານ​ຄົນ​ຈາກ​ການ​ຖືກເນລະ​ເທດ ທີ່​ເປັນ
​ພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ​ໂຄງການ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ​ໂດ​ບາ​ມາ ​ແຕ່​
ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈໃຊ້ບັນຫາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່ໂຕ້ຖຽງດັ່ງ
ກ່າວໃຫ້ກາຍ​ເປັນ​ເລື້ອງການ​ເມືອງ ​ໃນຂະນະ​ທີ່​ບໍ່​ພະຍາຍາ​ມຢາງ​ແທ້​ຈິງ ​ເພື່ອແກ້​ໄຂ​
ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ.

ຄົນພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ການປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງ DACA ຫລືຮ່າງກົດໝາຍມີຄວາມໄຝ່ຝັນ .
ຄົນພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ການປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງ DACA ຫລືຮ່າງກົດໝາຍມີຄວາມໄຝ່ຝັນ .

​ປະທານາທິບດີ​ທຣໍາ ໃນປີ​ກາຍ​ນີ້​ໄດ້​ຍຸຕິ​ໂຄງການພວກເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງບໍ່​ມີ​ເອກ​
ກະສາ​ນ ຫລື DACA ແຕ່​ໄດ້​ໃຫ້​ເວລາ​ແກ່​ລັດຖະສະພາ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 5 ​ເດືອນ​ມີນາ
​ເພື່ອ​ແກ້ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງກ່າວ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການເບິ່ງແຍງ
ພວກ DACA ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໆ
ສະໜັບສະໜູນ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດເພື່ອປະຕິບັດສິ່ງນີ້ ແລະເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຢາກ
ເຮັດ. ເຂົາ ເຈົ້າເວົ້າຄືດັ່ງກັບຢາກເຮັດ ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ໃນບໍ່ຊ້ານີ້. ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດລຸ
ລ່ວງ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ທຳການ ປະນີປະນອມບາງຢ່າງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈຍອມ ໃຫ້ຈັກໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອປະເທດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”

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