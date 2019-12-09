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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ເຕືອນ​ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກະ​ທຳ​ມຸ່ງ​ຮ້າຍ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດ​ໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່ນອກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 9 ທັນ​ວາ, 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ໄດ້​ເຕືອນ​ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ມີ​ເຈ​ຕະ​ນາ​ມຸ່ງ​ຮ້າຍ​, ເຖິງ​ແມ່ນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ພຽງ​ຢາງ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ “ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ” ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປ່ອຍ​ດາວ​ທຽມກໍ​ຕາມ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ສະຫຼາດ​ໂພດ ແລະ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ອາດ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ​ໝົດ​ທຸກ​ຢ່າງ, ຖ້າ​ລາວ​ເຮັດ​ໃນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ມຸ່ງ​ຮ້າຍ.”

ຜູ້​ນຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ໄດ້​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ກັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປະ​ເທດ ສິງ​ກະ​ໂປ. ລາວ​ຄົງ​ບໍ່​ຢາກ​ສູນ​ເສຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ແຫ່ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື ແຊກ​ແຊງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ​ໜ້າ. ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ມີ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ສານ, ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ໄວ້. ອົງການ NATO, ຈີນ, ຣັດ​ເຊຍ, ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ​ແມ່ນ​ເຫັ​ນ​ພ້ອມ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫານີ້.”

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ປ່ອຍ​ດາວ​ທຽມ ໂຊ​ແຮ ເລກ 7, ເຊິ່ງ​ແມ່ນສະຖານ​ທີ່​ຍິງ​ຈະຫຼວດ​ໄລ​ຍະ​ໄກ​ໃນ​ເມືອງ ທົງ​ຈາງ​-ຣີ, ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງ ພຽງ​ຢາງ​ເໜືອ ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ ຈີນ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ ສູນ​ກາງ ເກົາຫຼີ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜົນ​ທີ່​ອອກ​ມາ “ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ເກົາຫຼີ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.” ແຕ່​ລາຍ​ງານບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຊະ​ນິດ​ໃດ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ.

ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ Planet Labs, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຖ່າຍ​ພາບ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ​ພາ​ນິດ, ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ປ່ອຍ​ດາວ​ທຽມ ໂຊ​ແຮ, ລວ​ມ​ທັ​ງ​ພາບ​ຂອງຕູ້​ສິນ​ຄ້າ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່.

ປີນີ້​ໄດ້​ເປັນ​ປີ​ທີ່​ຄຶກ​ຄັກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ແງ່​ຂອງ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ. ການ​ທົດ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ກ່າວ​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຂີດເສັ້ນ​ຕາຍ​ທ້າຍ​ປີ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ສຳ​ລັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ໄດ້​ຢຸດ​ຊະ​ງັກ​ນັ້ນ.

ພຽງ​ຢາງ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ ແລະ ໄກ​ປານ​ກາງ 13 ຄັ້ງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອ​ນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ສ່ວນຫຼາຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງ​ເກືອບ​ທຸກ​ຄັ້ງ ປະ​ກອບ​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ບາງ​ຢ່າງ​ຂອງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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