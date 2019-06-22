ສະຫະລັດແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວ” ທີ່ຈະໂຈມຕີ ສະຖານທີ່ສາມແຫ່ງໃນອີຣ່ານ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດຕົກ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ ແຕ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ຍ້ອນເຫັນແກ່ຊີວິດຂອງຊາວອີຣ່ານ.
ການເປີດເຜີຍ ໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ອະນຸມັດການໂຈມຕີ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍຈຳນວນນຶ່ງ ຂອງອີຣ່ານ ເຊັ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງເຣດ້າແລະລູກສອນໄຟ ກ່ອນທີ່ຈະຍົກເລີກຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ສົມສ່ວນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຄືນ ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ຕໍ່ສະຖານທີ່ສາມແຫ່ງ ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ ຈະມີຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼາຍປານໃດ. 150 ຄົນ ຂະນ້ອຍ ນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງນາຍພົນທ່ານນຶ່ງ. 10 ກ່ອນຈະມີການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮີບຮ້ອນ.”
ນອກນັ້ນແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ມີການລົງໂທດ “ທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບປວດ” ເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ອີຣ່ານ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດຜ່ານມາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການກົດດັນຢ່າງໜັກຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ອີຣ່ານເປີດການເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ທ່ານທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ອີຣ່ານ ຈະບໍ່ສາມາດ ມີອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານໂລກ.”
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ປາກົດວ່າ ໄດ້ແກ່ດຶງເອົາວໍຊິງຕັນແລະເຕຫະຣ່ານອອກຈາກການເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ ພາກຕາເວັນອອກກາງ ລຸກໄໝ້ ເປັນແປວໄຟ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂມຮຳເໝັດບິນ ຊາລແມນ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານໂຮແກັນ ກີດລີ ກ່າວວ່າ “ພວກຜູ້ນຳທັງສອງຍັງໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບບົດບາດອັນສຳຄັນຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບໃນພາກຕາເວັນອອກກາງແລະຕະຫຼາດນ້ຳມັນຂອງໂລກ. ນອກນັ້ນພວກທ່ານຍັງໄດ້ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ