ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ເຕືອນ ອີ​ຣ່ານ ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ “ຕ້ອງ​ລະມັດ​ລະ​ວັງ”

ພາບນີ້ ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 15 ມັງກອນ 2011 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂຮງງານນິວເຄລຍ ຢູ່ໃກ້ໆກັບ ເມືອງ ອາຣັກ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ສຽງໃຕ້ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ຂອງອີຣ່ານ 250 ກິໂລແມັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຕືອນ ອີ​ຣ່ານ ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ “ຕ້ອງ​ລະ
​ມັດ​ລະ​ວັງ” ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ
ກຳ​ລັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ກັ່ນ​ທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມ ​ເກີນ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ນິວ​ເຄ​ລຍ 2015.

ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການພິ​ຈາ​ລະ​ນາຕອບ​ໂຕ້ທີ່​ສະ​ເພາະ
​ເຈາະ​ຈົງ​ໃດໆຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ, ແຕ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ວ່າ “ອີ​ຣ່ານ
ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ໄດ້​ຄອບ​ຄອງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼັ​ງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​
ປະ​ເທດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​
ອີ​ຣ່ານ, ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່ “ການ​ໂດດ​ດ່ຽວ ແລະ ຖືກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.”

ທ່ານ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ປະ​ເທດ​ຕ່າງ​ໆ​ຄວນ​ຟື້ນ​ຟູ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ມາ​ດົນ​ນານ
ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຫ້າມ​ກັ່ນ​ທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມ ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ. ລະ​ບອບ
​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ກັບ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຍິ່ງກວ່າ​ເກົ່າ​ຕໍ່​ໂລກ.”

ອັງ​ກິດ​ ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ ອີ​ຣ່ານ ໃຫ້ “ຢຸດ ແລະ ຕ່າວ​ປີ້ນ” ການ​ກະ​ທຳ​ທຸກ​ຢ່າງ ທີ່ບໍ່​ສອດ​
ຄ່ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຫ້າມ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ ກ່ຽວ​ກັບ ໂຄງ​ການ​ນິວ
​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ
​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ.

ຝ​ຣັ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ແມ່ນ​ການ “ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ” ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ສາ​ກົນ.

ລາຍ​ງານ​ຈາກ ອີ​ຣ່ານ ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງຕົນອາດ​ເພີ່ມ​ການ​ກັັ່ນ​ທາດ
ຢູ​ເຣ​ນຽມເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 5 ເປີ​ເຊັນ, ເຊິ່ງ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ຜະ​ລິດ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ສຳ​ລັບ​ໂຮງ​ງານ​ພະ​ລັງ​
ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ, ແຕ່​ຍັງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນຫຼາຍກວ່າ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ສ້າງ
​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ. ປະ​ລິ​ມານ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ ​ແມ່ນ
3.67 ເປິ​ເຊັນ.

ແຕ່​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຄູ່
ປໍ​ລະ​ປັກ​ກັບ ອີ​ຣ່ານ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ກັ່ນ​ທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມ ໄດ້​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ເຫດ​ຜົນ​ດຽວ
ແລະພຽງ​ເຫດ​ຜົນ​ດຽວເທົ່າ​ນັ້ນ​ຄື “ມັນແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ເບີດ​ປະ​ລະ​ມະ​ນູ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຖອນ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍດັ່ງ​ກ່າວ​ປີ​ກາຍນີ້ ແລະ
ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໃສ່ ອີ​ຣ່ານ ຄືນ, ເຊິ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ
ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຢ່າງ​ໜັກ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG