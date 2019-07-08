ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຕືອນ ອີຣ່ານ ວ່າເຂົາເຈົ້າ “ຕ້ອງລະ
ມັດລະວັງ” ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ກຳລັງຂະຫຍາຍການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ເກີນຂີດຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ນິວເຄລຍ 2015.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການພິຈາລະນາຕອບໂຕ້ທີ່ສະເພາະ
ເຈາະຈົງໃດໆຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ “ອີຣ່ານ
ຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ຄອບຄອງອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງ
ອີຣ່ານ, ຈະນຳໄປສູ່ “ການໂດດດ່ຽວ ແລະ ຖືກມາດຕະການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ປະເທດຕ່າງໆຄວນຟື້ນຟູມາດຕະຖານທີ່ມີມາດົນນານ
ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ສຳລັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ. ລະບອບ
ການປົກຄອງຂອງ ອີຣ່ານ ກັບອາວຸດນິວເຄລຍ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຍິ່ງກວ່າເກົ່າຕໍ່ໂລກ.”
ອັງກິດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ອີຣ່ານ ໃຫ້ “ຢຸດ ແລະ ຕ່າວປີ້ນ” ການກະທຳທຸກຢ່າງ ທີ່ບໍ່ສອດ
ຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງ, ພາຍໃຕ້ການຫ້າມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍອມຮັບ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວ
ເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ
ທາງເສດຖະກິດ.
ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອີຣ່ານ ແມ່ນການ “ລ່ວງລະເມີດ” ຂໍ້ຕົກລົງ
ສາກົນ.
ລາຍງານຈາກ ອີຣ່ານ ເວົ້າວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕົນອາດເພີ່ມການກັັ່ນທາດ
ຢູເຣນຽມເພີ້ມຂຶ້ນ 5 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດເຊື້ອໄຟສຳລັບໂຮງງານພະລັງ
ງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍ, ແຕ່ຍັງຕ່ຳກວ່າ 90 ເປີເຊັນຫຼາຍກວ່າ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງ
ອາວຸດນິວເຄລຍ. ປະລິມານສູງສຸດໃນປັດຈຸບັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ແມ່ນ
3.67 ເປິເຊັນ.
ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ, ເຊິ່ງແມ່ນຄູ່
ປໍລະປັກກັບ ອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ “ການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນສຳລັບເຫດຜົນດຽວ
ແລະພຽງເຫດຜົນດຽວເທົ່ານັ້ນຄື “ມັນແມ່ນສຳລັບການສ້າງລະເບີດປະລະມະນູ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວປີກາຍນີ້ ແລະ
ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໃສ່ ອີຣ່ານ ຄືນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ອີຣ່ານ
ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໜັກ.
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