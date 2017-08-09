ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເກົາຫຼີເໜືອ ພິຈາລະນາ ແຜນການໂຈມຕີ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ຕໍ່ຖານທັບ ສຫລ ທີ່ເກາະ Guam

North Korea Updated
please wait
0:01:54
0:00:00 /0:01:54
ລິງໂດຍກົງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃນເກາະ Guam ໃຫ້ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ແກ່​ເຂດເລືອກຕັ້ງ ຂອງ​
ຕົນວ່າ ດິນ​ແດນຂອງສະຫະລັດ​ແຫ່ງ​ນີ້ ແມ່ນມີ​ຄວາມປອດໄພ ຫຼັງຈາກ ການອ້າງ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ວ່າ ຕົນກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງ ແຜນການທີ່ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ດິນ​ແດນ
​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ເກາະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນທາງ​ຍຸດທະ​ສາດ​ ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດປາຊີ​ຟິກ “ລຸກ
​ໄໝ້​ເປັນໄຟ.”

ພວກຜູ້ຄົນ ຢືນເບິ່ງ ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຍິງລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ຂອງເກົາຫຼີເໜື້ອ, ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2017.
ພວກຜູ້ຄົນ ຢືນເບິ່ງ ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຍິງລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ຂອງເກົາຫຼີເໜື້ອ, ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2017.

ໃນຖະແຫລງການ ສະບັບທີ່ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນ​ເຂດ
ເອເຊຍ ນັ້ນ ອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບຂອງຕົນ
ໄດ້ “ພິຈາລະນາເບິ່ງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ” ກ່ຽວ​ກັບແຜນການ ທີ່ຈະໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ
ຕໍ່ເກາະ Guam. ຖານທັບຕ່າງໆ ຂອງອາເມຣິກາ ຢູ່ເກາະປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນດິນ​ແດນ
ຂອງສະຫະລັດ ນັ້ນ ແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າ ​ເປັນຄັງອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ
ສະຫະລັດ ຢູ່ນອກປະ​ເທດ ສະຫະລັດ.

ມີ​ການ​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າໂຄສົກ ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ກ່າວວ່າ ແຜນການໂຈມຕີ
ຈະຖືກນຳມາ “ປະຕິບັດໃນທັນທີແລະ ຕິດຕໍ່ກັນ ຫລາຍ​ດ້ານ ໃນເວລາໃດກໍໄດ້”
ຄັນມີຄຳສັ່ງຈາກ Kim Jong Un.

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ Kim Jong Un ມີປະຕິກິລິຍາ ພ້ອມກັບ ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາວິສະວະກອນ ຂອງສະຖາບັນ ການສຶກສາ ດ້ານການປ້ອງກັນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼັງຈາກການຍິງທົດລອກ ລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ Hwasong-14 ໃນພາບບໍ່ລະບຸວັນເວລາ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໂດຍອົງການສູນກາງຂ່າວ ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໃນພຽງຢາງ, ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2017.
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ Kim Jong Un ມີປະຕິກິລິຍາ ພ້ອມກັບ ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາວິສະວະກອນ ຂອງສະຖາບັນ ການສຶກສາ ດ້ານການປ້ອງກັນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼັງຈາກການຍິງທົດລອກ ລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ Hwasong-14 ໃນພາບບໍ່ລະບຸວັນເວລາ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໂດຍອົງການສູນກາງຂ່າວ ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໃນພຽງຢາງ, ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2017.

ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Guam ທ່ານ Eddie Calvo ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງທາງໂທລະພາບ
ວ່າ ບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເກາະນີ້ ແຕ່ທ່ານ​ກໍກ່າວອີກວ່າ ຕົນ “​ໄດ້​ກຽມພ້ອມສຳລັບ ສະຖາ
ນະການ ໃດໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.” ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Calvo ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “Guam
ເປັນດິນແດນ ຂອງອາເມຣິກາ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຖານທັບ ເທົ່ານັ້ນ” ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຄ້ຳປະກັນ ໂດຍທຳນຽບຂາວ ວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ Guam ຈະຖືກຕີລາຄາວ່າ
ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ສະຫະລັດ.

ທ່ານນາງ Madeleine Bordallo ສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ຖືກເລືອກ ຂອງ ​ເກາະ
Guam ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກຳລັງສະຫະລັດ
ທີ່ຈະປົກປ້ອງເກາະດັ່ງກ່າວ ຖ່າມກາງໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ “ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງເລີກເຊິ່ງ”
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ທ່ານທຣຳ ດຳ​ເນີນງານຮ່ວມກັບປະຊາຄົມນາໆ
ຊາດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກນຶ່ງມື້ ​ໃນ​ການ​ໃຊ້ວາທະສິນ ທີ່ຮ້ອນແຮງປະ​ທະກັນ
ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ພຽງຢາງ. ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ ອອກຄຳເຕືອນອັນໜັກແໜັ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍກ່າວວ່າ
ຖ້າພຽງຢາງ ຍັງສືບຕໍ່ຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດ “ພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບ ໄຟ ແລະ ຄວາມ
ຮ້າຍແຮງ ທີ່ໂລກບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.”

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວວ່າ Kim Jong Un ໄດ້ສະແດງທ່າທາງ ໃນແບບ
“ຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍ” ນັບຕັ້ງແຕ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງຕົນຕໍ່ປະເທດ
ຄອມມິວນິສ ທີ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ທີ່ເປັນເອກກະສັນ ໂດຍສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອລົງ​ໂທດ ຕໍ່ພຽງຢາງ.

ຊົມວີດີໂອ: ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງ "ບໍ່ຄວນ ຂົ່ມຂູ່ ສະຫະລັດ ອີກຕໍ່ໄປ"

Trump: Pyongyang 'Best Not Make Any More Threats'
please wait
0:00:31
0:00:00 /0:00:31
ລິງໂດຍກົງ

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG