ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າອົງການຄ້າຢາເສບຕິດຂອງ ເມັກຊິໂກ ຕ້ອງຖືກ “ກວາດລ້າງອອກໄປຈາກໜ້າຂອງໂລກ” ຫຼັງຈາກສະມາຊິກທີ່ສົງໄສຂອງແກັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສະຫະລັດ 9 ຄົນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເມັກຊິໂກ.
ລັດຖະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເມັກຊິໂກ ເຊື່ອວ່າ ສະມາຊິກຂອງອົງການຄ້າຢາເສບຕິດດັ່ງກ່າວ ປາກົດວ່າໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າລົດ SUV ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍເປັນລົດຂອງແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດຄູ່ແຂ່ງ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ຖ້າເມັກຊິໂກຕ້ອງການ ຫຼື ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການກວາດລ້າງພວກຜີທີ່ວ່ານີ້, ສະຫະລັດ ແມ່ນພ້ອມ, ຍິນດີ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.” ທ່ານໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ເມັກຊິໂກ “ຕໍ່ສູ້” ກັບອົງການຄ້າຢາເສບຕິດຕ່າງໆ.”
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊິໂກ ທ່ານ ແອນເດຣສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນຂອງ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ພະຍາຍາມດ້ວຍວິທີທາງທະຫານ ແລະ “ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຈະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນສົງຄາມ.”
ທ່ານ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ລົມກັບທ່ານ ທຣຳ ທາງໂທລະສັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈທ່ານ ສຳລັບຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາ, ແລະ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ ເມັກຊິໂກ ຈະດຳເນີນການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດໃຫ້ໄດ້.”
ການຊຸ້ມໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລັດ ຊີນາລົວ ທາງພາກເໜືອຂອງ ເມັກຊິໂກ, ບ່ອນທີ່ແກັ່ງຄ້າຢາ ຊີນາລົວ ໄດ້ເຮັດສົງຄາມຍາດການຄວບຄຸມເຂດແດນທີ່ນອງເລືອດ ແລະ ດົນນານກັບແກັ່ງຄ້າຢາຄູ່ແຂ່ງ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ເລີບາຣອນ, ເປັນຄົນ ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຊຸມຊົນ ຄຣິສຕຽນ ນິກາຍ ມໍມອນ ຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາໃນພາກພື້ນເຂດຊາຍແດນນັ້ນ.
ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງໃນລົດສາມຄັນແຍກກັນ ແລະ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງ. ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ຂັບລົດເພື່ອໄປພົບສາມີຂອງລາວຢູ່ສະໜາມບິນໃນນະຄອນ ຟີນິກສ໌ ລັດ ອາຣີໂຊນາ, ຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ.