ທ່ານ ທຣຳ ປະຕິຍານວ່າ ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໄປຄວບຄຸມເມືອງຕ່າງໆ ໃນ ສະຫະລັດ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆທີ່ມີບັນຫາຂອງຕົວເມືອງທັງຫຼາຍໃນ ອາເມຣິກາ ເພື່ອປ້ອງກັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຕິຕຽນວ່າ ເປັນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້.
ທ່ານ ທຣຳ, ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີໃນ ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ, ກອງກຳລັງລັດຖະບານກາງຢູ່ຖະໜົນຂອງນະຄອນ ປອດແລນ, ລັດ ອໍເຣກອນ ໄດ້ “ເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ” ໃນລະຫວ່າງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ປອດແລນ ທ່ານ ເທັດ ວີລເລີ ບໍ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມ, ໂດຍບອກບັນດານັກຂ່າວໃນອາ ທິດນີ້ວ່າ ການກະທຳໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງແມ່ນ “ການລະເມີດກົນລະຍຸດຕຳຫຼວດໂດຍລັດຖະບານກາງຢ່າງຈະແຈ້ງ” ເຊິ່ງທ່ານ ວີລເລີ ເອີ້ນວ່າຜິດລັດ ຖະທຳມະນູນ. ໄອຍະການສູງສຸດຂອງລັດ ອໍເຣກອນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໃຫ້ລະ ງັບຄຳສັ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງບໍ່ໃຫ້ຈັບກຸມຄົນອີກ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ແລະ ລັດເວົ້າວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານເສີມ, ເຊິ່ງປາກົດວ່າຖືກຄັດອອກມາ ຈາກອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຫຼາຍແຫ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງບັດປະຈຳຕົວນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບພວກປະທ້ວງຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ແລະ ມີແຜນຈະສົ່ງທະຫານເສີມດັ່ງກ່າວອອກໄປເມືອງອື່ນໆຂອງ ສະຫະລັດ ຕື່ມອີກ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ລັດຖະບານກາງ ປະມານ 150 ຄົນ ໄປນະຄອນ ຊິຄາໂກ ໃນອາທິດນີ້, ອີງຕາມໜັງສືພິມ Chicago Tribune.
ຢ່າງໜ້ອຍ 71 ຄົນຖືກຍິງ, ແລະ 12 ຄົນໃນນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ຈາກຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກອາທິດແລ້ວນີ້ ຫາຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ໃນນະຄອນ ຊິຄາໂກ, ອີງ ຕາມການກ່າວຂອງໜັງສືພິມນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງກອງກຳລັງໄປນະຄອນ ນິວຢອກ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ບັນດານັກການ ເມືອງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ “ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາ ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງ.”