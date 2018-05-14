ປ. ທຣຳ ປະຕິຍານວ່າ ຈະເອົາມາຕະການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການເສຍໜ້າວຽກ ຢູ່ບໍລິສັດ ຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ກຳລັງຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະໃຫ້ ບໍລິສັດ
ເທັກໂນໂລຈີ ຂອງຈີນ “ກັບເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດໄວສຸດ” ຫຼັງຈາກທີ່ ກົດລະບຽບດ້ານ
ການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເສຍຫາຍຢ່າງໜັກແລ້ວ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນທວີດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ “ຫຼາຍໜ້າວຽກ ຢູ່ໃນຈີນ ໄດ້ສູນ
ເສຍໄປ” ຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກທີ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດໂທລະສັບຂອງຈີນ ZTE ໄດ້ປະກາດວ່າ
ຕົນໄດ້ຢຸດ “ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່.” ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດການສົ່ງອອກ
ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ZTE ຫຼາຍກວ່າ--25 ເປີເຊັນ ຂອງ
ສ່ວນປະກອບ ທີ່ບໍລິສັດ ZTE ຕ້ອງການ ເພື່ອສ້າງສະຖານີສົ່ງສັນຍານໄຮ້ສາຍ
ເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ໂທລະສັບສະຫຼາດທັງຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ.
ການຕັດອອກ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວນັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ ບໍລິສັດ ZTE, ໃນຄຳເວົ້າ
ຂອງນັກຊ່ຽວຊານທ່ານນຶ່ງ, ກໍແມ່ນວ່າ “ຖືກຈັບໄດ້ຄາມືເລີຍ” ໂດຍການນຳເອົາເທັກໂນ
ໂລຈີ ຂອງສະຫະລັດ ໄປຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ຂາຍພວກຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຫ້າມສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼືຄ້າຂາຍ ຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອີຣ່ານ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ປັບໃໝ ບໍລິສັດ ZTE ເປັນຈຳນວນເງິນ 1 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເມື່ອ
ປີກາຍນີ້. ແຕ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ບໍລິສັດ ZTE ໄດ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບ
ການລົງໂທດພວກພະນັກງານ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຫລີກລ່ຽງມາດຕະ
ການລົງໂທດຕ່າງໆ ໂດຍການຈ່າຍເງິນບຳເນັດ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແທນ.
ກະຊວງການຄ້າ ສະຫະລັດ ຕັດ ບໍລິສັດ ZTE ອອກຈາກການເຂົ້າເຖິງ ສ່ວນປະກອບ
ຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ຈົນກວ່າຈະເຖິງປີ 2025 ເຊິ່ງເປັນການກົດດັນໃຫ້ບໍລິສັດ ZTE
ປິດກິດຈະການຂອງຕົນຢູ່ໂຮງການໃນເມືອງ ເຊິນເຈີ້ນ (Shenzhen).
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຈົ່ມຢູ່ເລື້ອຍ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ລັກເອົາວຽກງານຂອງສະຫະລັດໄປ. ແຕ່ທ່ານ
ໄດ້ຂຽນທວີດ ວ່າ ທ່ານ ກຳລັງປະສານງານກັບ ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ZTE ແລະ ໄດ້ສັ່ງໄປຍັງ
ກະຊວງການຄ້າ “ເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວໄປ!”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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