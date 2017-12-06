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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຫຼຸດຂະໜາດຂອງອະນຸສາວະລີ 2 ແຫ່ງໃນລັດຢູທາ ລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວພື້ນເມືອງອາເມຣິກັນແລະກຸ່ມອື່ນໆຈະຂັດຄ້ານ
ຢາກໃຫ້ທີ່ດິນ ດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ກໍຕາມ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນຈັນສັບປະດານີ້ ທີ່ນະຄອນ ຊອລຕ ເລກ ຊີຕີ ລັດຢູທາ ນັ້ນ
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານ ຈະມອບ 80 ເປີເຊັນ ຂອງດິນແດນ ແບຣ ເອ້ຍຊ
ແລະເກືອບເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ຂອງ ແກຣນ ສະແຕຣສ-ແອສກາແລັນເຕ ຄືນໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມດູແລຂອງລັດ. ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ກັບການເອົາ
ບາດກ້າວດັ່ງກ່າວທີ່ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ດິນຕອນນີ້ ຖືກສຳຫຼວດຫາແຫຼ່ງພະລັງງານ
ແລະໃຊ້ເປັນຖະໜົນໃຫ້ຍວດຍານພາຫະນະແລ່ນໄປແລ່ນມາໄດ້ ແຕ່ວ່າ ພວກຝ່າຍ
ຄ້ານ ແມ່ນຄາດວ່າຈະພາກັນສະເໜີການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ທີ່ເປັນບາດກ້າວ
ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຊລາຕິກາ ໂຮຄ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຂດ ແບຣ ເອ້ຍຊ ຂົງເຂດທີ່ມີເນື້ອທີ່ ປະມານ 530 ພັນ ເຮັກຕາ ໃນ ລັດຢູທາ ທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນອະນຸສາວະລີແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ເຖິງນຶ່ງປີ ກ່ອນ ໂດຍປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ. ຜູ້ທີ່ມາແທນທ່ານ ໄດ້ຫຼຸດ
ຂະໜາດຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວລົງ ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ຕັດຂະໜາດລົງເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ ແກຣນ ສະແຕຣສ-ແອສກາແລັນເຕ ທີ່ໄດ້ອອກ
ແບບ ໃນປີ 1996 ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກຝູງຊົນ
ທີ່ອອກມາສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ໃນເມືອງຫຼວງຂອງລັດຢູທາ ວ່າ ທ່ານຈະຍົກດິນດອນ
ຜືນນີ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຈາກການຄວບຄຸມດູແລ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດ
ຄົນໃນວໍຊີງຕັນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ການຜູກພັນຂອງພວກທ່ານ
ກັບທຳມະຊາດຂ້າງນອກທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດນັ້ນ ບໍ່ຄວນຈະຕົກໄປຢູ່ກັບພວກບັນຍັດ
ກົດໝາຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກເປັນພັນໆໄມລ໌. ພວກເພິ່ນທັງຫຼາຍ ບໍ່ຮູ້ຫຽັງ ກ່ຽວກັບດິນດອນ
ຕອນຫຍ້າຂອງພວກທ່ານແລະຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກເພິ່ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຫວ່ງເປັນໃຍ
ກ່ຽວກັບດິນດອນຂອງພວກທ່ານ ຄືກັນກັບພວກທ່ານເອງ.”
ເຂດ ແບຣ ເອ້ຍຊ ແລະເຂດແກຣນ ສະແຕຣສ-ແອສກາແລັນເຕ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້
ເປັນອານຸສາວະລີແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະຕິ ແອນຕິກກວິດຕີ ປີ 1906.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຫຼາຍຄົນກ່ອນໆ ໄດ້ພາກັນ ລະເມີດກົດໝາຍ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ບົ່ງວ່າ ໃຫ້ມີເຂດນຶ່ງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ
ເທົ່ານັ້ນ ຈັດສັນໄວ້ ໃຫ້ເປັນເຂດຫວງຫ້າມແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໄວ້ ໃຫ້ເປັນອານຸ
ສາວະລີແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງບຸນ ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນໆ ໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ມາດ
ຕະຖານແລະໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອໄປຄວບຄຸມດິນດອນແລະແມ່ນ້ຳລຳທານ
ຫຼາຍໆລ້ານເອເກີ້ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ.”
ການເອົາບາດກ້າວຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັ້ນ ຄາດວ່າ ຈະປະເຊີນໜ້າ
ກັບກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງອາເມຣິກັນເຜົ່າຕ່າງໆພວກຊຶ່ງຖືວ່າ ເຂດ ແບຣ ເອ້ຍຊ ເປັນອານຸ
ສາວະລີແຫ່ງຊາດສັກສິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.
ທ່ານນາງ ແມຣີລິນ ມັສແຕັຈ ສະມາຊິກຈາກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງນາວາໂຮ ໃນລັດຢູທາ
ກ່າວວ່າ“ທ່ານກຳລັງເອົາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອຖື ໜີໄປຈາກພວກເຮົາ”
ແຕ່ວ່າ ພວກລ້ຽງສັດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນ ກ່າວວ່າ ການຈຳກັດຂອບເຂດ
ການລ່າສັດ ການລ້ຽງສັດໃນທົ່ງກວ້າງ ແລະຕໍ່ການພັດທະນາສ້າງສາ ແມ່ນເປັນ
ການກະທົບຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ທາຍເລີ ອີວິນສ ຄົນລ້ຽງສັດໃນລັດຢູທາ ກ່າວວ່າ “ມັນສຳຄັນຫຼາຍສຳຫຼັບ
ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ມາອາໄສຢູ່ໃນດິນດອນຜືນນີ້ມາຕັ້ງນົມນານແລ້ວ
ແລະນັ້ນແມ່ນວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ກວດຄືນເບິ່ງບັນດາອານຸສາວະລີ 27 ແຫ່ງທີ່ຈັດສັນໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມາດຕາ
ແອນຕິກກວິດຕີ ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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