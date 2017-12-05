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ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງສອງ ປ່າດົງອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່ ທີ່ເປັນອະນຸສາວະຣີຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດຢູທາ ປະນາມອັນທີ່
ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນການຍາດເອົາດິນດອນອັນກວ້າງໃຫຍ່” ໂດຍລັດຖະບານກາງ.
“ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ດິນດອນຄືດັ່ງພວກທ່ານ” ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນຢູ່ນະ
ຄອນ ຊອລຕ ເລກ ເມືອງເອກຂອງລັດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດຂອງທ່ານຈະ
“ຫລຸດຜ່ອນການກວມເອົາ” ແລະ “ສົ່ງຄືນສິດທິຂອງດິນດອນແກ່ປະຊາຊົນຂອງພວກ
ທ່ານ. ດິນດອນສາທາລະນະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຈະມີໄວ້ໃຫ້ສາທາລະນະໃຊ້.”
ຄຳປະກາດຂອງທ່ານທຣໍາ ລົບລ້າງກດຳລັດຈາກສອງປະທານາທິບໍດີີພັກເດໂມແຄ
ຣັດ ທ່ານບິລ ຄລິນຕັນ ແລະທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ໄດ້ສ້າງ 526,000 ເຮັກຕາ ອະນຸ
ສາວະຣີແຫ່ງຊາດ ແບລ ເອຍສ ແລະ 769,000 ເຮັກຕາ ອະນຸສາວະຣີແຫ່ງຊາດ
ແກຣນ ສະແຕເຄສ-ແອສກາແລັນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງທີ່ຈະຕັດຂະໜາດ ແບລ ເອຍສ 85 ເປີເຊັນ ແລະ
ແກຣນ ສະແຕເຄສ ເຄິ່ງນຶ່ງ ແຕ່ຕ້ອງຢືນຢັນໂດຍລັດຖະສະພາ. ທ່ານທຣໍາ ແນໃສ່ການ
ເປີດບັນດາອະນຸສາວະຣີໃຫ້ເປັນບ່ອນໃຊ້ພັກຜ່ອນ ແລະພັດທະນາ ຮວມທັງຂຸດຄົ້ນ
ທ່ານຫິນ ແລະທົ່ງລ້ຽງງົວ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະ
ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ລັດຢູທາ ແລະອື່ນໆຕ້ອງການຢາກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ມາໄດ້ຫລາຍໆ
ປີແລ້ວ. ມັນຈະເປັນນຶ່ງຂອງການດີທີ່ສຸດ ດີແທ້ໆ ເຫດການຂອງປະເທດນີ້ເປັນເວລາ
ດົນນານ. ເປັນທີ່ສຳຄັນແກ່ສິດທິຂອງລັດ ແລະເປັນທີ່ສຳ ຄັນແກ່ປະຊາຊົນຢູທາ.”
ແຕ່ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນອິນເດຍແດງ ແລະບັນດາກຸ່ມສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະ
ຍືນຟ້ອງທາງກົດໝາຍເພື່ອກິດກັ້ນການປະຕິບັດຂອງທ່ານທຣໍາ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ
ການແຕ່ງຕັ້ງດິນດອນອັນກວ້າງໃຫຍ່ ວ່າເປັນອະນຸສາວະຣີຕ້ອງຮັກສາໄວ້ບໍ່ທີການ
ປ່ຽນແປງເພື່ອຈະປົກປ້ອງສັດປ່າ ບັນດາບ່ອນສັກສິດ ແລະວັດທຸໂຍຮານຕ່າງຫລາຍ
ຮ້ອຍປີ.
ປະທານອົງການ ໂອດຸຍບອນ ໂຊຊາຍອີຕີ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມນຶ່ງທີ່ຮັກສາເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ
ປະເທດ ຮ້ອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານທຣໍາວ່າ “ເປັນການໃຊ້ໃນທາງຜິດທີ່ບໍ່ມີມາ
ກ່ອນ” ແລະ “ເປັນບັນທຶກຮອຍດ່າງແຫ່ງຊາດ ທີ່ກັບຄືນໄປຫລາຍກວ່າຮ້ອຍປີກ່ອນ.”
ທ່ານເດວິດ ຢາໂນລ ຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານທຣໍາ ບໍ່ໄດ້ຫົວຊາທີ່ຫລາຍກວ່າ 98 ເປີເຊັນ
ຂອງຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍລ້າຍຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສົ່ງຄຳເວົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຮັກສາ
ປ້ອງກັນແກ່ບັນດາອະນຸສາວະຣີແຫ່ງຊາດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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