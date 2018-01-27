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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ກ່າວປ້ອງກັນ ນະໂຍບາຍ ອາເມຣິກາ ມາກ່ອນ ທີ່ກອງປະຊຸມ ດາໂວ

ປ. ທຣໍາ ຖະແຫລງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ ຂອງພວກທຸລະກິດ ​ແລະ​​ນັກການ​ເມືອງ ທີ່ດາໂວ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018.

ໃນການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ນະໂຍບາຍ “ອາ​ເມຣິກາມາ​ກ່ອນ​” ​ຫຼື America First ຂອງທ່ານນັ້ນ ​ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ ຂອງພວກທຸ
ລະ​ກິດ ​ແລະນັກການ​ເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກວ່າ ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບຜົນປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ອຳນາດທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ​ແລະ​ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮັບ​ເອົາ
ປລັດ​ຊະ​ຍາກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງ​ທ່ານ.

“​ເວລາ​ສະຫະລັດ​ເຕີບ​ໂຕ ​ໂລກ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວໃນ
ຄຳປາໄສ​ ເປັນ​ເວລາ 15 ນາ​ທີ ຢູ່​ໃນ​ພິທີ​ປິດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ ​ທີ່ເມືອງ​ດາ​
ໂວ ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ.

ທ່ານກ່າວ​ວ່າ “ອາ​ເມຣິກາແມ່ນ​ເປີດ​ກວ້າງສຳລັບ​ທຸລະ​ກີດແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດທຳ
ການ​ແຂ່ງຂັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ.”

Trump Warns Rivals About Trade Practices in Davos Speech
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ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານເຄີຍ​ໄດ້​ປະຕິບັດ ​ຜ່າ​ນມາ ​ໃນອາຊີບ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ
​ທຣໍາ ບໍ່​ໄດ້​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ ຕໍ່​ການເກັບ​ພາສີ ​ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ ​ແລະ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນ
ຍາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ການ​ຕົກລົງ​ສາກົນ​ອື່ນໆ ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ​ ເຮັດໃຫ້ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດຖະກິດຊັກຊ້າ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາຈະ​ບໍ່​ສາມາ​ດ​ມີການຄ້າແບບເສລີ ​ແລະ
ເປີດ​ກວ້າງໄດ້ ຖ້າ​ບາງປະເທດຫາກສວຍໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ​ເອົາລັດເອົາ​ປຽບ​ຄົນ​ອື່ນ.
ພວກ​ເຮົາ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຄ້າ​ເສລີີ ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມຍຸຕິທໍາແລະ​ຕ້ອງສົມສ່ວນ. ​ເພາະວ່າໃນ​ທີ່​ສຸດ ການ​ຄ້າ​ທີ່​ບໍ່ເປັນທໍາ​ແມ່ນ ຈະທໍາລາຍພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ.”

Trump Says America First Does Not Mean America Alone
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ປລັດ​ຊະ​ຍາ​ອາ​ເມຣິກາມາກ່ອນອື່ນໝົດ ​ໄດ້​ພາໃຫ້ເກີດ​ມີການຕ້ອງຕິຂອງຫຼາຍ​ຄົນ​ຢູ່
ເມືອງ​ດາ​ໂວ ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ປະສານ​ງານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ. ໂດຍ
ປາດ​ສະ​ຈາກ​ ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຊື່​ສະຫະລັດ ປະທານາທິບໍດີບຣາ​ຊິ​ລ ທ່ານ​ມີ​ແຊ​ລ ​ເທ​ເມີ
​ ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄຳປາໄສທີ່ເມືອງ​ດາ​ໂວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ສະ​ແດງ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ
​ ຕໍ່ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ ຄຳເວົ້າຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ບັນດານາຍທຶນ​ໂລກ.

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິຮູບລະບົບພາສີ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ທ່ານຫາກໍເຊັນໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິຮູບລະບົບພາສີ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ທ່ານຫາກໍເຊັນໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2017.

ທ່ານ​ເທ​ເມີ​ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ດີ​ທັງ​ໝົດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກບ່ອນ​ທີ່​ທ່າອຽງການ
ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ​ກຳລັງໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຮູ້​ວ່າ
ການປົກ​ປ້ອງສິນຄ້າພາຍໃນບໍ່​ແມ່ນການ​ແກ້​ໄຂ.” ທ່ານ​ເທ​ເມີ​ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ ຄວາມ​ຮູ້ສຶຶກ
​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນໄດ້ສະ​ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງ​ຜູ້​ກ່າວຄົນ​ອື່ນໆທີ່ເມືອງດາໂວ
ຮວມທັງຜູ້ນຳ​ອິນ​ເດຍ ອີ​ຕາ​ລີ ​ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ.

ເອກອັກູະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
ເອກອັກູະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.

ແຕ່​ຢູ່​ໃນຄຳ​ປາໄສຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ
​ທ່ານ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ຈະ “​ເຮັດ​ບໍ່​ຮູ້​ບໍ່​ເຫັນ​ຕໍ່ໄປອີກບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ ຮວມທັງ​ການ​ລັກ​ເອົາຊັບ​ສິນ​ທາງດ້ານ​ສະຕິ​ປັນຍາ
ການ​ຊ່ວຍອຸດໜູນ​ອຸດສາຫະກຳ​ຕ່າງໆ ​ແລະການວາງ ແຜນເສດຖະກິດ ທີ່ລັດເປັນຜູ້
ນຳພາ” ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ລະບຸຊື່ປະເທດ​ທີ່​ລ່ວງລະເມີດ ແຕ່ທ່ານ​ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາວ່າ ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່ສູ້​ໃນອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງ​ວ່າ “ການ​ປະພຶດ​ທີ່ເອົາລັດເອົາປຽບ” ທີ່​ກໍ່ກວນ​
ຕະຫລາດ​ຂອງໂລກ ​ແລະ ​ເປັນ​ໄພ ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ທຸ​ລະກິດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ພວກ​ຄົນງານ.

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