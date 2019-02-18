ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ຢ່າງໃຫຍ່” ໃນການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານ
ເອີ້ນວ່າ “ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັນ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ປະເທດຂອງພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ວິເສດ
ຫຼາຍສຳລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນລະດັບທີ່ສູງຍິ່ງກວ່າ
ນີ້.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານອາດເລື່ອນຂີດເສັ້ນຕາຍ ເພື່ອ
ເພີ່ມພາສີຕໍ່ ຈີນ ຈາກວັນທີ 1 ມີນາອອກໄປ, ຖ້າຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໄດ້ຖືກບັນລຸ.
ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊາຍດ້ານການຄ້າ ຈີນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານທ່ານ ໂອບາມາ
ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນ “ຄວາມກ້າວໜ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ” ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບ ຈີນ ນັ້ນ.
ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍທູດການຄ້າ ສຳລັບ ຈີນ ທ່ານ ເຈັຟ ມູນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ວິທີການ
ທີ່ເປັນຈິງກໍແມ່ນວ່າ ຂີດເສັ້ນຕາຍຈະຖືກຕໍ່ເວລາອອກໄປ ແລະ ການເຈລະຈາອາດຈະ
ດຳເນີນໄປຮອດທ້າຍປີນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າສົງໄສວ່າຈະເປັນແນວນັ້ນ.”
ທ່ານ ມູນ ເຊື່ອວ່າບັນດານັກເຈລະຈາຂອງທັງສອງຝ່າຍ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂເຫດຜົນ
ທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດໃສ່ ຈີນ ໃນຕອນທຳອິດ, ເຊິ່ງ
ແມ່ນການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລັກຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ, ແລະ ການ
ຮຽກຮ້ອງຂອງ ຈີນ ໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ສົ່ງຄືນຄວາມລັບທາງການຄ້າ ຖ້າ
ເຂົາເຈົ້າຢາກສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດກັບ ຈີນ.
ທ່ານ ມູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາພວກນັ້ນ ພາຍໃນສອງອາ
ທິດ. ບັນຫາພວກນັ້ນ ແມ່ນສັບບຊ້ອນຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຈລະຈາເປັນເວລາ
ດົນ ສະນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄວ ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີ. ມັນມີແຕ່ຈະປົກປິດ
ສິ່ງຕ່າງໆໄວ້ຊື່ໆ.”
ທ່ານໄດ້ທຳນາຍວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆຈະ “ຫຍຸ້ງຍາກ” ຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ຖ້າບັນຫາພວກ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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