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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ: ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ເພີ່ມ​ພາ​ສີ ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ ຈີນ ສູງ​ຂຶ້ນ

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ໃຫ້ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ​ໂລ​ວາ​ເກຍ ທ່ານ ປີ​ເຕີ ແປ​ລ​ເລ​ກ​ຣີ​ນີ ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຈີນ ​ກຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ
ທາງມາ ສະຫະລັດ ເພື່ອເຈລະຈາດ້ານການຄ້າຮອບຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນຶ່ງວັນຫຼັງ
ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິຂະບວນການດັ່ງກ່າວວ່າ
ໃຊ້ເວລາດົນໂພດ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະເກັບພາສີຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບສິນຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດ
ລາຂອງ ຈີນ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີ​ນ ທ່ານ ເກັງ ຊວາງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​
ວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຈີນ ໄດ້ “ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ” ກ່ຽວກັບ ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ
ທຣຳ ເລື້ອງ ພາສີໃໝ່.”

ທ່ານ ເກັງ ບໍ່ໄດ້​ລະ​ບຸ​ເຖິງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ ຫຼິວ ຮີ, ເຊິ່ງ​ແມ່​ນ​ນັກ​ເຈ​ລະ​
ຈາດ້ານການຄ້າລະດັບສູງຂອງ ຈີນ, ວ່າເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ກະກຽມທີ່ຈະເດີນທາງ
ມານະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນນຳ ໃນທິດນີ້.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ: ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກາ​ນ​ຄ້າ​ກັບ​ ຈີນ ຈະ​
ສືບຕໍ່ໄປ, ແຕ່ມັນຊ້າໂພດ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຈລະຈາກັນຢູ່. ແນວ
ນີ້ມັນບໍ່ໄດ້.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເລີ່ມ​ພາ​ສີ​ທີ່​ມີຢູ່ 10 ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ ຈີນ ມູນ​ຄ່າ 200 ຕື້​ໂດ​
ລາ ເປັນ 25 ເປີເຊັນ, ແລະ ຈະວາງພາສີໃໝ່ຕໍ່ສິນຄ້າອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າ 325 ຕື້ໂດລາອີກ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ກັບ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ​ກາຍ
ນີ້ ວ່າຈະຍັບຢັ້ງພາສີໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່, ແຕ່ມັນບໍ່ຈະ
ແຈ້ງວ່າ ການປະກາດຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຈລະຈາຫຼືບໍ່, ເຊິ່ງມີກຳ
ນົດຈະສືບຕໍ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພຸດນີ້.

ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ໃນ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້, ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ Shanghai
Composite ໄດ້ຕົກລົງຫຼາຍກວ່າ 5 ເປິເຊັນ ແລະ ການຊື້ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນ Wall
Street ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ກ່ອນການເປີດຕະຫຼາດຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ.

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກັບ ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ພາ​ສີ​ໄປ​ມາ​ຕໍ່​ກັນ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຈ
ລະຈາ ໄດ້ທຳການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າທີ່ຍືດຍາວມາ, ຍ້າຍບ່ອນເຈລະຈາໄປມາ
ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງຂອງສອງປະເທດນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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