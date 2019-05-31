ສະຫະລັດໃຫ້ເວລາແກ່ເມັກຊິໂກ 10 ວັນ ເພື່ອຢຸດບໍ່ໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເດີນທາງຂຶ້ນມາທາງເໜືອຂອງປະເທດ ຫາຊາຍແດນສະຫະລັດ ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດກໍຈະຖືກເກັບພາສີ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ທຳການປະກາດດັ່ງກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນານີ້ ສະຫະລັດຈະເກັບພາສີ 5 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າທຸກໆຊະນິດ ທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາຈາກເມັກຊິໂກຈົນກວ່າເວລາໃດທີ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຜ່ານເມັກຊິໂກແລະເຂົ້າມາ ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາຍຸຕິລົງ.” ທ່ານຂຽນຕື່ມວ່າ ຈົນກວ່າ “ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ” ການເກັບພາສີດັ່ງກ່າວຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເດືອນ ອາດຈະສູງເຖິງ 25 ເປີເຊັນ ພາຍໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ “ການຮ່ວມມືແບບບໍ່ມີການຂັດຂືນຂອງເມັກຊິໂກ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ມີການລັ່ງໄຫຼຂອງຜູ້ຄົນເຂົ້າມາ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸກເສີນ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ພິເສດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລະເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ. ເມັກຊິໂກມີກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະສາມາດຢັບຢັ້ງ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຮວມທັງສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຂອງພວກເຂົາ.”
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານແອນເດຣສ ມານູແອລ ໂລເປັສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍ ການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຢູ່ໃນຈົດໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງທວີດເຕີ້ນັ້ນ ທ່ານໂລເປັສ ໂອບຣາດໍ ກ່າວວ່າ “ບັນຫາທາງສັງຄົມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍການເກັບພາສີ ຫຼືມາດຕະການບັງຄັບໃດໆ.”
ການປະກາດ ກ່ຽວກັບການເກັບພາສີຄັ້ງໃໝ່ ຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນກັບທີ່ປະເທດເມັກຊິໂກເລີ້ມຂັ້ນຕອນຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ເມັກຊິໂກ ແລະການາດາ.
ທ່ານໂລເປັສ ໂອບຣາດໍ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສົ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານມາແຊໂລ ເອບຣາດ ມາຍັງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂເລື້ອງນີ້.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການອາເມຣິກາເໜືອ ທ່ານເຮຊຸສ ເຊອາເດ ກ່າວວ່າ ພາສີດັ່ງກ່າວຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ຖ້າການຂົ່ມຂູ່ນີ້ ຫາກມີຂຶ້ນແທ້ ມັນຈະຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ຖ້າຫາກມີການປະຕິບັດແທ້ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງແຂງຂັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ