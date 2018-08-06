ປ. ທຣໍາ ກ່າວປ້ອງກັນການພົບປະໃນປີ 2016 ລະຫວ່າງລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ກັບທະນາຍ ຄວາມທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວັງເຄັມລິນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ປ້ອງກັນການພົບ
ປະໃນປີ 2016 ຂອງລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານ ຄືທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈູເຍຍ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບທະນາຍຄວາມວັງເຄັມລິນ ເພື່ອ “ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ທ່ານນາງຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນນັ້ນ ວ່າຖືກ “ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດ ແລະໄດ້ເຮັດກັນມາຕະຫຼອດ ຢູ່ໃນການເມືອງ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການພົບປະດັ່ງກ່າວ ຢູ່ສູນກາງໃຫຽ່ການໂຄສະນາ
ຫາສຽງຢູ່ຕຶກທຣໍາໃນນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວຢູ່ການຂຽນລົງໃນທາງທວິດເຕີ
ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາຂອງລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກັບທະນາຍ
ຄວາມຣັດເຊຍ ທ່ານນາງນາຕາເລຍ ເວີແຊນນິຕສກາຢາ ແລະການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ
“ບໍ່ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປໃສ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ ໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນຂຽນລົງຂໍ້ຄວາມທີ່ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບການປະຊຸມຂອງລູກຊາຍເພິ່ນກັບ ຍານາງເວີແຊນນິຕສກາຢາ ວ່າແມ່ນກ່ຽວກັບ
ການຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຣັດເຊຍມາລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳ. ລູກຊາຍຂອງທ່ານທຣໍາ ຕໍ່ມາໄດ້
ຮັບຮູ້ວ່າ ການພົບປະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ເພື່ອຈະໄດ້
ຮັບຂູ້ມູນການກະທຳຜິດຂອງທ່ານ
ນາງຄລິນຕັນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນອີເມລສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານຈະ “ມັກທີ່ສຸດ” ຖ້າໄດ້ຮັບເອກກະ
ສານອັນໃດທີ່ເປັນການຕ້ານທ່ານນາງຄລິນຕັນ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ຮ້ອງລາຍງານຂ່າວຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ມານີ້ວ່າ “ເປັນເລື້ອງເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ
ທັງໝົດ” ທີ່ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ລູກຊາຍ
ຂອງທ່ານອາດຈະປະເຊີນໜ້າຍ້ອນການຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ຕຶກຊີ້ຟ້າທຣໍານັ້ນ.
ທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສື່ມວນຊົນປະຕິເສດບໍ່ລາຍງານການ
ຕົວະຕົ້ມ ແລະສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ພົວພັນກັບການແກ້ແຄ້ນ ເພາະສະນັ້ນລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ຮ້ອງມັນວ່າ ເປັນຂ່າວຂີ້ຕົວະ.”
ທ່ານມັລເລີ ພວມຢູ່ໃນທ່າມກາງ ເວລາ 15 ເດືອນຂອງການສືບສວນທີ່ວ່າຣັດເຊຍພົວ
ພັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ພົວພັນກັບຣັດ
ເຊຍວ່າທ່ານທຣໍາ ໃນນາມປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທໍາໂດຍການພະຍາ
ຍາມປັດປ່າຍການສືບສວນ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ປະຕິເສດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າບໍ່ໄດ້
ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ ຫຼືການກະທຳຜິດໃດໆ.
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