ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນ “ຍຸຕິ”
ການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າກັບຈີນເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງປະເທດ ຈະໄດ້
ພົບປະກັນອີກ ໃນກອງປະຊຸມຮອບທີ 2.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ເຫັນການ
ຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນເທື່ອ ສະຫະລັດບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍທີ່ຈະມອບໃຫ້ ເພາະວ່າສະຫະລັດ
ໄດ້ໃຫ້ໄປຫຼາຍແລ້ວ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້. ຈີນ ແມ່ນມີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະ
ມອບໃຫ້ໄດ້.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານສຕີຟ ມນູຊິນ ຈະເປີດການເຈລະຈາ
ເປັນເວລາສອງມື້ ທີ່ວໍຊີງຕັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນການສືບຕໍ່ໃນການເຈລະຈາ
ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ປັກກິ່ງ ເມື່ອ 2 ສັບປະດາກ່ອນ ແລະຈະເພັ່ງເລັ່ງໃສ່ ການສ້າງ
ຄວາມກ້ຳເກິ່ງຄືນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສອງຝ່າຍ
ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ.”
ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນສົງຄາມການຄ້າຢ່າງ
ເຕັມອັດຕາ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ແລະຈີນ ຕ່າງກໍຂຶ້ນພາສີ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມານີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຕືອນປະເທດຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ເສຍເງິນຈຳນວນ
ຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະວຽກງານການຜະລິດຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນ ຍ້ອນການຂາດດຸນການຄ້າກັບຈີນ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຢ່າງແຂງຂັນກ່ຽວກັບຈີນ, ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫຼາຍທ່ານ ຍັງພາກັນງົງຢູ່ ກ່ຽວກັບຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງທ່ານທຣຳ
ທີ່ຈະຊ່ອຍກອບກູ້ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ ZTE ຂອງຈີນ.
ບໍລິສັດ ZTE ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດ ໂຮງງານແຫງນຶ່ງຂອງຕົນ ແລະຢຸດເຊົາການປະຕິບັດ
ງານຂອງບໍລິສັດລົງ ຫຼັງຈາກທີ່ກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ
ຊື້ເຄື່ອງອາໄຫລ່ທີ່ເຮັດໃນອາເມຣິກາໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ບໍລິສັດ ZTE
ໄດ້ນຳໃຊ້ພວກເຄື່ອງອາໄຫລ່ຕ່າງໆ ໃນສິນຄ້າຂອງຕົນ ທີ່ຂາຍໃຫ້ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີ
ເໜືອ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ການຄ້າຂາຍຂອງສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ວ່າ “ມີວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ທີ່ໄດ້ເສຍໄປ ໃນຈີນ ຍ້ອນບັນຫາຂອງບໍລິສັດ ZTE ແລະທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງການຄ້າ ຊ່ອຍເຫຼືອໃນເລື່ອງນີ້ “ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ການເຮັດທຸລະກິດຄືນໃໝ່ ໂດຍໄວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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