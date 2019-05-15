ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດການພັງທະລາຍຂອງການ
ເຈລະຈາດ້ານການຄ້າກັບ ຈີນ ແລະ ໄດ້ບັນລະຍາຍສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ເອີ້ນວ່າ ສົງຄາມ
ການຄ້າລະຫວ່າງ ສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ວ່າເປັນພຽງ “ການ
ໂຕ້ຖຽງກັນເລັກນ້ອຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນການຕອບຄຳຖາມຈາກວີໂອເອ ຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບ
ຂາວ ກ່ອນຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີ Marine One ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
“ພວກເຮົາມີການເຈລະຈາກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ມັນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຕະຫຼອດ. ພວກເຮົາ
ເກືອບຈະຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍພັງມັນ.”
ຜົນທີ່ອອກມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເວົ້າວ່າ ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າບັນລະຍາຍກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ວ່າ ເປັນສົງຄາມ
ການຄ້າກັບຈີນນັ້ນ ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼາຍ
ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ຈະບໍ່ມີໃຜໄດ້ຊະນະສົງຄາມ
ການຄ້າ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ກົນລະຍຸດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ດີ
ຂຶ້ນ.”
ໃນເວລາທີ່ການແຕກແຍກທາງການເມືອງໃນ ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນກວ້າງກວ່າເວລາໃດໆໃນ
ໄລຍະເວລາບໍ່ດົນມານີ້, ມັນກໍມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ຈາກສອງພັກການເມືອງໃນລະດັບ
ທີ່ສູງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອໃຈ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ ຈີນ.
ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ສະມາຊິກ ສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ແຂງແກ່ນຕໍ່ ຈີນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່
ລັກວຽກງານຫຼາຍລ້ານຕຳແໜ່ງຂອງຄົນ ອາເມຣິກັນ ແລະ ເງິນຫຼາຍພັນຕື້ໂດລາຂອງ
ຄົນອາເມຣິກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະແນສິ່ງຕ່າງໆໃສ່ ຈີນ. ທຸກໆການຕໍ່ສູ້
ດ້ານພາສີກັບ ການາດາ, ເມັກຊິໂກ, ຢູໂຣບ, ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນ
ຄວນຈະສາມັກຄີກັນ ແລະ ແນເປົ້າໃສ່ ຈີນ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້
ຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາໄວ.”
ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າທ່ານ ທຣຳ “ຈະບໍ່ຖອນໃຈ ແລະ ຍົກຂໍ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ອ່ອນແອຂຶ້ນມາ, ຍ້ອນວ່າ ຈີນ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພວກເຮົາຊໍ້າ
ແລ້ວຊ້ຳອີກ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຣອຍ ບລັ້ນ ຈາກລັດ ມິສຊູຣີ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ວີໂອເອວ່າ, “ຖ້າມັນມີການຕໍ່ສູ້ດ້ານການຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄ່າ, ມັນກໍຈະແມ່ນການຕໍ່ສູ້ກັບ ຈີນ.
ເຂົາເຈົ້າເປັນນັກຄ້າຂາຍທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ.” ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີຄວາມສົງໄສຫຍັງ”
ການຕັດຍອດຂາຍຂອງສິນຄ້າຈາກໄຮ່ນາຕໍ່ ຈີນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລັດທີ່
ເປັນບ້ານຂອງທ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງສະຖານທີ່ເພາະປູກ ໃນພາກຕາເວັນ
ຕົກຕອນກາງຂອງ ສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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