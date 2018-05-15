ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫຼຸບໂດຍໄວກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ໃນອາເມຣິກາເໜືອ ຫຼື NAFTA ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມ
ທາງໂທລະສັບ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈອສຕັນ ທຣູໂດ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ “ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນ” ໃນການ
ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໂດຍໄວ, ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານທຣູໂດໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງທ່ານ
ໄດ້ໂອ້ລົມເຖິງຄວາມ “ເປັນໄປໄດ້ ຂອງການທີ່ຈະບັນລຸຜົນສະຫຼຸບໃນການເຈ ລະຈາດັ່ງງກ່າວ.”
ການເຈລະຈາແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນເພິ້ີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງໄວວາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຫຼັງ
ຈາກທີ່ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານ ພອລ ໄຣເອັນ (Paul Ryan) ໄດ້ກ່າວ
ໃນສັບປະດານີ້ວ່າ ທ່ານຢາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງອັນໃໝ່ ພາຍໃນ
ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອວວ່າລັດຖະສະພາ ຈະໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະຮັບ
ຜ່ານໃນປີນີ້.
ການາດາ, ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ແມ່ນໄດ້ກັບຄືນມາເຈລະຈາກັນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີຫຼື NAFTA ທີ່ມີອາຍຸ 24 ປີ ມາແລ້ວນັ້ນ ຢູ່ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ. ທ່ານທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ຂໍ້ຕົກລົງ ປີ 1994 ນີ້
ເຖິງການສູນເສຍໜ້າວຽກຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໜ້າວຽກອຸດສາຫະກຳໄປ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍ
ເສດຖະກິດສະຫະລັດນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ຕົກລົງ
ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານ ວຽລເບີ ຣອສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້
ວ່າ ບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາມາດົນນານຂອງຂໍ້ຕົກລົງສາມປະເທດ ທີ່ແກ່ມາຍາວນານນັ້ນ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂເທື່ອ. ທ່ານຣອສ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ພົວພັນໂດຍກົງ ກັບການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກ
ລົງການຄ້າເສລີໃນອາເມຣິກາເໜືອ ຫຼືNAFTA ນີ້ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ວໍຊີງຕັນ
ໃນວັນຈັນ ວານນີ້ວ່າ ບັນຫາໃຫຍ່ໆນັ້ນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນ “ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານຢູ່.”
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ NAFTA ທີ່ສິ້ນສຸດລົງ
ຢູ່ວໍຊີງຕັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນໃດໆ. ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ
ແມ່ນພວກທຳອິດທີ່ພົວພັນທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງ 3 ປະເທດ ໃນການເຈລະຈາ - ຄືຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີຣ໌ດ ໄລໄທເຊີ (Robert
Lighthizer), ລັດຖະມົນການຕ່າງປະເທດການາດາ ທ່ານນາງຄຣິດເຕຍ ຟຣີແລນ
(Chrystia Freeland) ແລະລັດຖະມົນການກະຊວງເສດຖະກິດຂອງປະເທດເມັກຊິໂກ ທ່ານອິນເດີຟອນໂຊ ກົວຮາໂດ (Ildefonso Guajardo).
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