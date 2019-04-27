ໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຊາວອາເມຮິກັນ ພາກັນສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກໄຂ້ອອກຕຸ່ມ ຫຼື measlesທ່າມກາງ
ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຣກດັ່ງກ່າວ ທີ່ກັບລັງແຜ່ລະບາດ ໃນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ 2 ແຫ່ງ ໃນສະຫະລັດ ກັກຕົວພວກນັກສຶກສາ, ພວກຄູບາອາຈານ
ແລະພວກພະນັກງານອື່ນໆ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ
ເຊື້ອໂຣກ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຜູ້ຄົນແມ່ນ “ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາ
ປ້ອງກັນ” ພວກເຂົາເຈົ້າຈາກໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ໄດ້ຖືກລົບລ້າງໄປ
ຈາກສະຫະລັດ ເມື່ອເກືອບ 20 ປີ ມາແລ້ວນັ້ນ.
ມີເກືອບ 700 ກໍລະນີ ໃນ 22 ລັດ ທີ່ທາງສູນກາງຄວບຄຸມພະຍາດ ຫຼື (CDC)
ໄດ້ລາຍງານໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ມັນແມ່ນການລະບາດໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ
ໃນຮອບ 25 ປີ. ສູນກາງ (CDC) ແມ່ນມີສ່ວນໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໆ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກດັ່ງກ່າວ.
ເລີ້ມຕົ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ການລະບາດຂອງໂຣກນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕາມຮອຍໄປຍັງຊາວຢິວ
Orthodox ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດໂຣກດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ລາວເດີນທາງອອກນອກປະເທດ.
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີພວກນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບໍ່ເທົ່າໃດລັດ ທີ່ຮວມທັງລັດ ນິວຢອກ,
ນິວເຈີຊີ ມິຊິກັນ ແລະວໍຊີງຕັນ.
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