ປ. ທຣຳ ຈະເປີດເຜີຍ ແຜນການສັອມແປງ ພື້ນຖານໂຄງລາງ ມູນຄ່າ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍ ຕື້ໂດລາ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປີດເຜີຍ
ແຜນການ ທີ່ລໍຄອຍມາດົນນານ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຂອງປະເທດ ທີ່ກຳລັງຊຸດໂຊມ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະ ຈະພົບປະກັບບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບແຜນການລິເລີ່ມ ດັ່ງກ່າວ.
ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການນີ້ ແມ່ນຈະຫັນປ່ຽນທຶນ ລັດຖະບານກາງ
ຈຳນວນ 200 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ກາຍເປັນ ການລົງທຶນ ມູນຄ່າ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍ
ຕື້ໂດລາ ສຳລັບການສ້ອມແປງພວກຖະໜົນຫົນທາງ ຂົວ ທາງລົດໄຟ
ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ.
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ກາງຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ
ແລະບັນດາພາກສ່ວນເອກກະຊົນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ຮັບພາລະໃຊ້ຈ່າຍ
ສຳລັບໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ
ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ວ່າ “ເງິນລັດຖະບານກາງທຸກໆໂດລາ ຄວນນຳໃຊ້ໃຫ້
ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອຳນາດການປົກຄອງລັດ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ --ການເຈາະເຂົ້າແຫລ່ງລົງທຶນ
ຂອງພາກສ່ວນເອກກະຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂການຄາດແຄນ ສ້ອມແປງພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງ ຢ່າງຖາວອນ.”
ເງິນທຶນລັດຖະບານກາງ 200 ຕື້ໂດລາ ແມ່ນຈະມາຈາກການຕັດໂຄງການ
ຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໃນຈຳນວນນັ້ນ ເຄິ່ງນຶ່ງ ຈະນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການ
ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ສົບທົບທຶນ
ເຂົ້ານຳ.
ປະມານ 50 ຕື້ໂດລາ ຈະນຳໄປໃຊ້ ໃນໂຄງການຊົນນະບົດຕ່າງໆ ໃນຮູບແບບ
ຂອງກ້ອນທຶນຊ່ອຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ລັດທັງຫຼາຍ.
ອີກ 20 ຕື້ໂດລາ ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນ “ພວກໂຄງການຫັນປ່ຽນສະພາບ” ແມ່ນ
ເຈາະຈົງໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ ແລະ ໂຄງການວິວັດທະນາການໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ
ສ່ວນອີກ 20 ຕື້ໂດລາ ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນ ການຂະຫຍາຍໂຄງການໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມ
ແລະ ພັນທະບັດໃນກິດຈະການເອກກະຊົນ ແລະ ສ່ວນສຸດທ້າຍ 10 ຕື້
ໂດລາ ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນ “ທຶນສຳລັບການຈັດຫາທຶນຮອນ.”
ແຜນການນີ້ ຍັງຫາທາງຕັດເວລາ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດ
ຈາກລັດຖະບານກາງ ໃຫ້ເຫຼືອຢູ່ບໍ່ເກີນ 2 ປີ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຂັ້ນຕອນ
ການຂໍໃບອະນຸຍາດ ອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 5 ຫາ 10 ປີ.
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