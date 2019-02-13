ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານ
ຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈປານໃດກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ບັນລຸສຳລັບການກໍ່ສ້າງ
ສິ່ງກີດກັ້ນໃໝ່ຢ່າງຈຳກັດຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ, ແຕ່ທ່ານບໍ່
ຄາດວ່າ ຈະມີການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຍ້ອນ ຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕີຢູ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈ. ຂ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ມັນບໍ່
ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການແທ້.”
ແຕ່ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີວ່າທ່ານອາດຈະເຊັນຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ລວມມີເງິນ ນຶ່ງພັນ
ສາມຮ້ອຍເຈັດສິບຫ້າລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງຮົ້ວໃໝ່ຍາວ 88 ກິໂລແມັດຢູ່ເຂດຊາຍ
ແດນ, ເຊິ່ງແມ່ນເງິນນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງ ຫ້າພັນເຈັດຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສຳ
ລັບສ້າງກຳແພງ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ສາມອາທິດຫຼັງຈາກການປິດລັດຖະບານທີ່ດົນເປັນປະຫວັດການ 35 ວັນ
ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ເງິນທຶນສຳລັບປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ ຂອງການປະຕິ
ບັດງານຂອງລັດຖະບານ ຈະໝົດອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນທ່ຽງຄືນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ລວມທັງ
ສຳລັບອົງການ ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທີ່ລາດຕະເວນຕາມເຂດ
ຊາຍແດນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຄົງຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນການປິດລັດຖະບານ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນອີກ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເຫັນການປິດລັດຖະບານ.”
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ທ່ານຫວັງຢາກໃຫ້ທຶນລັດຖະບານອື່ນໆ ຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງ
ກຳແພງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະສະພາ, ເປັນກົນລະຍຸດທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ມີການ
ຄັດຄ້ານທາງກົດໝາຍ ຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງກີດກັ້ນທີ່ກຳລັງຖືກສ້ອມແປງ ຫຼື ກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນນັ້ນວ່າ
“ພວກເຮົາກຳລັງສ້າງກຳແພງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລານີ້.” ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານກຳລັງທົບທວນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນດາຄະນະກຳມະການສະມາຊິກສະພາຈາກສອງ
ພັກການເມືອງ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃນຕອນແລງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນທຳການດຳເນີນ
ການຕໍ່ໄປ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນທວິດເຕີເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ
“ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທຸກຄົນ ສຳລັບວຽກງານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນການຮັບມືກັບ
ພວກນິຍົມຊ້າຍຫົວຮຸນແຮງ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ.”
ສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເທື່ອ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍ
ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງສິ່ງກີດກັ້ນໃໝ່ໃນຮ່ອມພູ ຣີໂອ ກຣານເດ (Rio Grande)
ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດເທັກຊັສ ພ້ອມກັບເພີ່ມເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ
ສຳລັບການກວດກາຢູ່ດ່ານເຂົ້າປະເທດໃນເຂດຊາຍແດນ, ເພີ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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