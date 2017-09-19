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ຢູ່ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຈະຕໍາໜິເກົາຫລີເໜືອ, ອີຣ່ານ, ແລະເວເນຊູເອລາ ຢ່າງໜັກ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບຂາວ ທີ່ເອົາແນວຄວາມຄິດແບບຄ່າວໆກ່ຽວກັບຄໍາປາໄສດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພວກນັກຂ່າວຮູ້ ເວົ້າວ່າ "ທ່ານຈະເວົ້າໂດຍໃຊ້ຄວາມເວົ້າແບບເຂັ້ມແຂງສຸດຂີດກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງເກົາຫລີເໜືອແລະການນາບຂູ່ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຸກຊາດທີ່ມີຜູ້ຕ່າງໜ້ານັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ. ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານກໍຈະເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຂອງລະບອບປົກຄອງເກົາຫລີເໜືອ."
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານທຣໍາ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍາໜິພຽງຢາງກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນີວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະໃຫ້ຢຸດຕິໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ກອງທັບເກົາຫລີເໜືອຍາກທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງໄດ້. ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ອ້າງ ເຖິງອັນໃດເປັນການສະເພາະເຈາະຈົງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນຍັງເວົ້າອີກວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະກ່າວກ່ຽວກັບອີຣ່ານ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງທິດທາງແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ກັບຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານທຣໍາກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງນີວເຄລຍ ກັບອີຣ່ານ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຊັນໃນປີ 2015 ພ້ອມກັບຫ້າປະເທດອື່ນໆອີກ ຖ້າວໍຊິງຕັນຫາກ ເຫັນວ່າ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ໄດ້ເຂັ້ມງວດກວດຂັນຢ່າງພຽງພໍ ໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການດັ່ງກ່າວ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງຈະບອກຊື່ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມແກ່ພວກນັກຂ່າວໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບຄໍາປາໄສຂອງທ່ານທຣໍາທີ່ໄດ້ກະກຽມໄປຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະເປັນຄໍາປາໄສທີ່ມີຄົນເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງໃນທໍານຽບຂາວເມື່ອ 8 ເດືອນກ່ອນເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານທຣໍາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດໃນເວເນຊູເອລາ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກທ່ານຮັບປະທານອາຫານຄໍ່າກັບປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງເວົ້າວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍກໍຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງໃຫຍ່ອັນນຶ່ງ ຂອງຄໍາປາໄສຂອງທ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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