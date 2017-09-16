ບູລິມະສິດ ຂອງ ປ. ທຣໍາ ທີ່ ສປຊ ຄື ໂດດດ່ຽວ ເກົາຫລີເໜືອ ທາງການທູດ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເພື່ອໂດດດ່ຽວເກົາຫລີເໜືອຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາ ຊາດໃນອາ
ທິດໜ້າ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສອງທ່ານ ທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໂຕ້ ຖຽງວ່າ ຄວາມລົ້ມ
ແຫລວທາງດ້ານການທູດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການທີ່ຈະເກີດສົງຄາມ.
ຢູ່ໃນການລາຍງານທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ
ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikke Haley ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດ ທ່ານ H.R. McMaster ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກ່ຽວ ກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນເດືອນນີ້ທີ່ຈະທຳການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ
ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ການກະທຳແບບຮຸກຮານ ຂອງພຽງຢາງແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ.
ທ່ານນາງ Haley ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນ ກໍຄືພວກເຂົາຍັງສືບຕໍ່ທ້າທາຍ
ເກາະຜິດ ສືບຕໍ່ການກະທຳແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍທີ່ສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ນັບຈາກນີ້ໄປເວລາເຈົ້າຕັດ 90 ເປີເຊັນຂອງການຄ້າ ແລະ
30 ເປີເຊັນຂອງນໍ້າມັນໄປແລ້ວ. ໂດຍການກ່າວດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີບັນຫາໃນການ
ທີ່ຈະມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ນາຍພົນ James
Mattis ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຍັງມີທາງເລືອກຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່.”
ສ່ວນທ່ານ McMaster ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂລກຕໍ່ການດຳເນີນ ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໝູນຫລັງໂດຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງ
ໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ທາງ
ເລືອກດ້ານທະຫານ.”
ທ່ານ McMaster ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດກໍຄືຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ທຸກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາສາ ມາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂອງໂລກດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບເຮັດສົງຄາມ.”
ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟລູກນຶ່ງໃນວັນສຸກວານນີ້ຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນການ
ຍິງເທື່ອທີສອງຂ້າມປະເທດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ໃນເດືອນສິງ
ຫາ ທີ່ຈະປ່ອຍ “ໄຟແລະຄວາມໂກດແຄ້ນ” ຕໍ່ພຽງຢາງ ຖ້າຫາກການກະທຳແບບຮຸກ
ຮານຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ການຍິງເທື່ອຫລ້າສຸດໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຢູ່ໃນທົ່ວ
ໂລກກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ການເດີນທາງໄປສະຫະປະຊາຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເທື່ອທຳອິດໃນຖານະ
ຜູ້ນຳຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຮວມທັງຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ລັດ
ຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ Rex Tillerson ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ລາຍການສີ່ມື້ຈະເລີ້ມໃນວັນຈັນ ເວລາທ່ານເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການ
ປະຕິຮູບສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໃກ້ກັບ ຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ
ວ່າ 120 ປະເທດ ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດເກືອບ 200 ປະເທດ ຂອງສະຫປະຊາຊາດ
ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Haley ກ່າວວ່າ ຄຳປາໄສຂອງທ່ານຕໍ່
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໃນວັນອັງຄານ ຈະກວມເອົາເລື້ອງຕ່າງໆທີ່ເປັນບັນຫາ
ທ້າທາຍ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບປະຊາຄົມໂລກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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