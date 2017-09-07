ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ການເອົາບາດກ້າວ ທາງ ທະຫານ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ ທຳອິດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ, ແນ່ນອນ ມັນກໍບໍ່ເປັນທາງເລືອກອັນທຳອິດດອກ” ນັ້ນແມ່ນ
ຕຳຕອບ ທີ່ທ່ານໄດ້ຕອບໄປ ເມື່ອມີການຖາມໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານຈະເອົາບາດ
ກ້າວທາງທະຫານຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ຫລັງຈາກການສົນທະນາໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບ
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping.
ເມື່ອນັກຂ່າວ VOA ຖາມວ່າ ທ່ານໄດ້ຫາລື ກັບຜູ້ນຳຈີນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ,
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕອບວ່າ “ປະທານປະເທດ Xi ຢາກທີ່ຈະເຮັດບາງຢ່າງ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ”
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ “ທ່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼື ບໍ່?”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສົນທະນາຂອງທ່ານກັບທ່ານ Xi ນັ້ນວ່າ “ກົງໄປ ກົງມາ
ຫຼາຍ ແລະແຂງຂັນ,” ໂດຍກ່າວວ່າ “ເປັນການສົນທະນາໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບທີ່ມີ
ໝາກຜົນແລະ ໂອ້ລົມກັນດົນນານ ພໍສົມຄວນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ ໃນການທ້າທາຍເກາະຜິດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍເກົາຫຼີ
ເໜືອ ທ່ານ Xi “ເຫັນພ້ອມກັບຂ້າພະເຈົ້າ 100 ເປີເຊັນ. ທ່ານບໍ່ຢາກຈະເຫັນໃນສິ່ງທີ່
ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນທີ່ນັ້ນເຊັ່ນກັນ.”
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານ Xi “ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການປະສານ
ງານກັນ ແລະເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ໂດຍມີຈຸດໝາຍແນໃສ່ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແຫລມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ” ອິງຕາມການບັນທຶກໃນການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ໃນເວລາ ຕໍ່ມາ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ນັ້ນທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກ
ກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານ Xi “ແມ່ນເຫັນດີກັບການເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອເປັນປະເທດ
ປອດນິວເຄລຍ” ແລະນັ້ນ “ພວກເຮົາຍັງຈະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນຕື່ມອີກໄວໆນີ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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