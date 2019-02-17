ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ດິນ
ແດນທີ່ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນມາເອງຂອງພວກລັດອິສລາມ ແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ
ຜ່າຍແພ້,” ແຕ່ທ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກນັກຮົບຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນທຳ
ລາຍປະເທດແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງພວກເຂົາ ຖ້າພັນທະມິດຂອງ ວໍຊິງຕັນ ປະຕິເສດທີ່
ຈະຮັບເອົາພວກເຂົາກັບຄືນ.
ຂໍ້ຄວາມສອງອັນທີ່ຂຽນໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນເສົາວານນີ້, ສົ່ງໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍ
ດີທີ່ພັກຜ່ອນຢູ່ສະໂມສອນ ມາ-ອາ-ລາໂກ ຂອງທ່ານໃນລັດຟລໍຣິດາ ນັ້ນ, ແມ່ນຄຳ
ເຫັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກ IS ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າ
ກ່ຽວກັບການປະກາດທີ່ດີຫຼາຍຢ່າງ” ໃນລະຫວ່າງການປາກົດຕົວຢູ່ທຳນຽບຂາວເມື່ອ
ຕອນເຊົ້າວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າໃນເວລານັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາມີການປະກາດທີ່ດີຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ປະ
ເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາກັບການລົບລ້າງດິນແດນພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍນັ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະກາດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜ້າ.”
ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າຕ່າງຫຼາຍ ໃນຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້, ເຊິ່ງກົດດັນ
ໃຫ້ພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ປະກາດວ່າ,
"ດິນແດນຄາລີເຟດ ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະຜ່າຍແພ້ແລ້ວ.”
ທ່ານໄດ້ຂຽນດ້ວຍການໃຊ້ຄຳຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍວ່າ “ສະຫະລັດ ຂໍໃຫ້ ອັງກິດ,
ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ພັນທະມິດ ຢູໂຣບ ອື່ນໆຮັບເອົາພວກນັກຮົບ ISIS ຫຼາຍ
ກວ່າ 800 ຄົນທີ່ເຮົາຈັບໄດ້ກັບຄືນ ແລະ ເອົາພວກເຂົາໄປດຳເນີນຄະດີ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ “ທາງເລືອກອື່ນແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເລີຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ປ່ອຍ
ພວກເຂົາໄປ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມຢູ່ຂໍ້ຄວາມທີສອງໃນທວິດເຕີວ່າ “ສະຫະລັດ ບໍ່ຢາກເຫັນພວກ
ນັກຮົບ ISIS ນີ້ແຊກຊຶມໄປທົ່ວ ຢູໂຣບ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຄາດວ່າຈະໄປ,”
ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ “ພວກເຮົາຈະຖອນອອກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຊະນະໃນດິນແດນຄາລີເຟດ
ນັ້ນ 100 ເປີເຊັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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