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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ. ແມັດ​ຕິ​ສ ຈະ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ ກະ​ຊວງ​ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ສ​ຫ​ລ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້

ທ່ານ ເຈມ​ສ໌ ແມັດ​ຕິ​ສ (James Mattis), ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ ເຈມ​ສ໌ ແມັດ​ຕິ​ສ (James Mattis), ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ
​ລັດ ຈະອອ​ກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ອີງ​ຕາມ​ການ​
ປະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

“ນາ​ຍ​ພົນຈີມ ແມັດ​ຕິ​ສ (Jim Mattis) ຈະອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ, ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ດີ,
ພາ​ຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຢູ່​ໃນລັດ​ຖະ​ບານ
​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າມາ​ເ​ປັນ​ເວ​ລາ 2 ປີ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ທີ່​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​
ທວີດ​ເຕີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ "ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຈີມດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່ນີ້ກໍໄດ້
​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊື້​ອຸ​ປະ​ກອນໃໝ່​
ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການສູ້​ລົບ. ນາ​ຍ​ພົນ ແມັດ​ຕິ​ສ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ
​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໆ ຈ່າຍ​ພັນ​ທະ​ທາງ
​ທະ​ຫານ​ທີ່​ເປັນພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຕົນ. ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຄົນ​ໃໝ່
ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານຈີມ ຫລາຍໆ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້
​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ຕົ​ນ!"

ຂ່າວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈະ​ຖອນທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​
ອອກ​ຈາກ​ຊີ​ເຣຍ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ທີ່​ທາງ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ຄັດ​ຄ້ານ.

ຈົດ​ໝາຍສະ​ບັບ​ນຶ່ງທີ່ທ່ານແມັດ​ຕິ​ສ ໄດ້​ເປີດເຜີຍອອກ​ມາຢູ່​ທຳ ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ
ຈົດ​ໝາຍສະ​ບັບ​ນຶ່ງທີ່ທ່ານແມັດ​ຕິ​ສ ໄດ້​ເປີດເຜີຍອອກ​ມາຢູ່​ທຳ ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ

ເຖິງ​ແມ່ນທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ແມັດ​ຕິ​ສ​ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​ກໍ​ຕາມ
ແຕ່​ວ່າ ທ່ານແມັດ​ຕິ​ສ ​ກໍ​ໄດ້​ເປີດເຜີຍ​ຈົດ​ໝາຍສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ອອກ​ມາຢູ່​ທຳ ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ທີ່​
ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ທ່ານ​ມີ
​ຄົນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ຈະ​ເປັນລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ສອດ
​ຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່​ເລື້​ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ​ເລື້ອງ​ອື່ນໆ​, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ
ມັນ​ເປັນ​ການ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຄວນ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ".

ທ່ານ​ນາງ​ ຊາ​ຣາ ແຊນ​ເດີ​ສ໌, ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈໍາ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ຕອນ​
ຄ່ຳວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ທ່ານ​ແມັດ​ຕິ​ສ ​ມີ​ຄວາມສຳ​ພັນ​ກັນ​ດີ ເຖິງ​ແມ່ນ​
ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນບໍ່​ກົງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍການ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ບັນ
​ຫາ​ອື່ນໆກໍ​ຕາມ.

ທ່ານ​ນາງ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ເວົ້າເຖິງທ່ານແມັດ​ຕິ​ສ ວ່າ "ທ່ານ​ ແລະ​ ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ມີ​ສາຍ
ພົວ​ພັນ​ກັນ​ດີ ແຕ່​ວ່າ ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ​ ພວກ​ເພິ່ນກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.” ທ່ານ​ນາງ
​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ "ການທີ່​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ​ກໍ​ບໍ່ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມສຳ​ພັນອັນ​ດີກັບ
​ໃຜຜູ້​ນຶ່ງ. ທ່ານ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ເຫດ​ຜົນ​ ທີ່​ທ່ານ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ."

ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້ຮັບການ​ໜຸນ​ຫລັງ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າຢ່າງ ສະ​ໝ່ຳ​
ສະ​ເໝີ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫລື IS ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ປີ. ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວນີ້,
ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຍຶດ​ທີ່​ໝັ້ນ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ
​ອອກ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ, ໃນ​ເມືອງ​ຮາ​ຈິນ, ຊຶ່ງ​ຄ້າຍ​ກັບ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທ​ຣຳ
ປະ​ກາດ​ວ່າ ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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