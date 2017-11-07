ປ. ​ທຣຳ ກ່າວເຖິງ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການ ນິວເຄລຍ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະຂີປະ
ນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເອົາມາດຕະ
ການຈາກ ທົ່ວໂລກ,” ແລະກ່າວຕຳໜິຕິຕຽນປະຊາຊົນຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງ Kim Jong Un.
ທ່ານທຣຳກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ
ຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ທີ່ທຳນຽບສີຟ້າຫຼື Blue House ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
Seoul ວ່າ “ມັນເປັນການຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ທີ່ປະເທດທັງຫຼາຍຈະຊ່ອຍຕິດອາວຸດ
ແລະຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ
ນັບມື້. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໂດຍຈະໃຊ້ທຸກ
ເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ ທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ
ປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງຕົນນຳ ໂດຍຈະໃຊ້ຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານທະຫານ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດທຽບເທົ່າໄດ້ນັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ ຖ້າຫາກມີ
ຄວາມຈຳເປັນ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງຢາງ “ຂົ່ມຂູ່
ຕໍ່ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ.” ນັບຕັ້ງແຕ່ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່
ໃນສົງຄາມເກົາຫຼີເມື່ອ 6 ທົດສະວັດຜ່ານມານັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອວ່າ
“ທຳການຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຊີວິດຜູ້ບໍລິສຸດຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນນັ້ນ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນອາດມີຄວາມໝາຍ ສຳຫຼັບເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະກະທຳໃນສິ່ງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ” ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານ
ກ່າວຕື່ມວ່າ “ວໍຊີງຕັນ ແລະ Seoul ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫາທາງອອກຢ່າງ
ສັນຕິວິທີ ໃນການແກ້ໄຂສະຖານະການກັບເກົາຫຼີເໜືອ.”
ທ່ານທຣຳ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ທ່ານນາງ Melania ໄດ້ໄປເຖິງທີ່ນັ້ນໃນເຊົ້າວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອການຢ້ຽມຢາມ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ໂດຍຈະເດີນທາງໄປຄ້າຍ Humphrey
ຊຶ່ງເປັນຖານທັບສະຫະລັດ ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 100 ຮ້ອຍຫຼັກກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເຂດ
ປອດທະຫານ ທີ່ແບ່ງແຍກຄອມມູນິສເກົາຫຼີເໜືອ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ.
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