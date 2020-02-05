ການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ມາເຖິງທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ດ້ວຍອັນທີ່ຄາດໝາຍກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈະຖືກຕັດສິນວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ ແລະຂັດຂວາງຕໍ່ສະພາ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ຈະພົບປະກັນໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງໃນການປະຕິບັດງານໃນນາມຄະນະຕຸລາການຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໃນການດຳເນີນຄະດີເປັນເວລາສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາຕ່ຳໄດ້ໃຫ້ອະນຸມັດເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີທຣຳໃນຄວາມຜິດສອງຂໍ້.
ເພື່ອຈະປົດປະທານາທິບໍດີທຣຳໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້ນັ້ນ ສະມາຊິກສອງສ່ວນ ສາມຂອງສະພາສູງທີ່ມີທັງໝົດ 100 ທ່ານ ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນວ່າ ທ່ານໄດ້ກະທຳຜິດ. ແຕ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນກຳສຽງງສ່ວນຫຼາຍ 53 ຕໍ່ 47 ແລະບໍ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກກັນຄົນໃດ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ.
ໃນທຳນອງດຽວກັນ ບໍ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນໃດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໜີປະເພື່ອນຮ່ວມງານໂດຍການລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນວ່າ ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ.
ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການຟ້ອງຮ້ອງ ລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້. ແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ຕ້ອງຕິຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າ
ເປັນການ “ຊອກຈັບຜິດ” ແລະກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.
ຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຟ້ອງຮອ້ງທ່ານທຣຳ ວ່າໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ ຍ້ອນຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ຢູເຄຣນສັນຍາວ່າ ຈະເລີ້ມການສືບສວນອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານ ຄືທ່ານຮັນເຕີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳກັກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ 391 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບຢູເຄຣນ.
ຂໍ້ກ່າວຫາທີສອງກໍຄື ທ່ານທຣຳຂັດຂວາງການສືບສວນຂອງສະພາກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບຢູເຄຣນ ໂດຍສັ່ງໃຫ້ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບໍ່ໃຫ້ສະໜອງເອກກະສານໃດໆ ແລະໄປໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຈັກ ຊູເມີຣ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ພາກັນຊຸກເຊື່ອງ ຄວາມຈິງທັງໝົດ. ການກ່າວຫາເປັນເລື້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ການນາບຄູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມວາແຊກແຊງຢູ່ໃນ
ການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນນອນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງວ່າລະບອບປະຊາທິປະໄຕຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍວາງແຜນ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີສັ້ນລົງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພິຍານຄົນໃໝ່ມາໃຫ້ການ ຫຼືນຳສະເໜີຫລັກຖານ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ “ແມ່ນແຕ່ໃກ້ຄຽງກັບຄະດີເພື່ອປົດຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີເທື່ອທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດອາເມຣິກັນເລີຍ.”