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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ພິພາກສາຄະດີຂອງ ທ່ານແມນນາຝອດ ກ່າວວ່າ ທ່ານຖືກຂົ່ມຂູ່

ທ່ານເຄີວິນ ດາວນິງ (ຊ້າຍ) ແລະທ່ານໂທມັສ ເຊີນີ ພ້ອມດ້ວທີມປ້ອງກັນ ທ່ານແມນນາຝອດ ກຳລັງອອກມາຈາກສານ ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິພາກສາ​ ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ ທ່ານພອລ ​ແມນ​ນາຝອດ ອະ​ດີດ​ປະທານ​ ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ
ຂອງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ນັ້ນ ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂົ່ມຂູ່ ​ແລະ​ກຳລັງໄດ້
ຮັບການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ ​ໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ​ຕຳຫຼວດ​ສະຫະລັດ.

ທ່ານ​ແອ​ລລິ​ສ ຍັງ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ການຮ້ອງຂໍໂດຍບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ເ​ພື່ອ​ໃຫ້ເປີດ​ເຜີ​ຍ​
ບັນດາ​ຊື່​ຂອງ​ຄະນະ​ຕຸລາການ ໂດຍ​ອ້າງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆ ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພ.

ຄະນະ​ຕຸລາການ ​ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ​ເປັນ​ມື້​ທີ​ສອງ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະ
ນະ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າການ​ກາດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ ຂອງ​ທ່ານ​ແມນ​ນາ​ຝອດ ​ໄດ້​
ເປັນ​ທີ່ “ໜ້າ​ເສົ້າໃຈ."

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ວັນທີ່​ເສົ້າ​ໃຈຫຼາຍ ສຳລັບປະ​ເທດ​ຊາດ ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ທ່ານ
ມານາຝອດ ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນໄລຍະ​ສັ້ນໆ. ​ແຕ່​ທ່ານ​ຮູ້​ບໍ່​ວ່າ? ທ່ານ​ເປັນ
​ຄົນທີ່​ດີ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ເສົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະທຳ​ຕໍ່​ທ່ານ​ແມນ​ນາ​ຝອດ.”

ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ຖືກ​ຖາມ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ ທ່ານ​ຈະ​ອະໄພຍະໂທດ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​
ແມນ​ນາ​ຝອດ ​ອາຍຸ 69 ປີ ​ແຕ່​ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ​ ປະຕິ​ເສດ​ທີ່ຈະຕອບ​ຄຳ​ຖາມນັ້ນ.

ອະດີດປະທານຜູ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານພອລ ແມນນາຝອດ ທີເຫັນເປັນຮູບແຕ້ມຢູ່ໃນສານ .
ອະດີດປະທານຜູ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານພອລ ແມນນາຝອດ ທີເຫັນເປັນຮູບແຕ້ມຢູ່ໃນສານ .

ຄະນະ​ຕຸລາການ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້​ຊາຍ​ຫົກ​ຄົນ ​ແມ່ຍິງ​ຫົກຄົນ ​ໄດ້​ເລີ້ມພິຈາລະນາ​ຕັດສິນຄະດີ ​ຢູ່​ໃນຫ້ອງລັບ ​ເມື່ອວັນພ​ະຫັດ ​ຢູ່ທີ່ສານ​ໃນລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ​ເຊິ່ງໃນ​ລະ
ຫວ່າງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖາມ ​ຜູ້​ພິພາກສາ ​ສີ່​ຄຳ​ຖາມ ທີ່ຮວມທັງ ​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​
ແຈ້ງ​ໃນ​ຄວາມ​ໝາຍຂອງຄຳວ່າ “​ໂດຍປາດສະຈາກ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສ​.”

ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ສະຫະລັດ ຄວາມ​ຜິດໃນ​ກາ​ນຖືກກ່າວ​ຫາ ​ຕ້ອງໄດ້ພິສູດໃຫ້ “​ໝົດ
ຊິ້ນຊຶ່ງ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສ” ຫຼື ຈະ​ບໍ່ສາມາດຕັດສິນ​ວ່າຜິດໄດ້.

ຮູບແຕ້ມຢູ່ໃນສານຂອງທ່ານຣິກ ເກດສ໌ ທີ່ເປັນພິຍານ ກຳລັງຖືກສອບຖາມ ຈາກທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນຂອງທ່ານແມນນາຝອດ ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018.
ຮູບແຕ້ມຢູ່ໃນສານຂອງທ່ານຣິກ ເກດສ໌ ທີ່ເປັນພິຍານ ກຳລັງຖືກສອບຖາມ ຈາກທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນຂອງທ່ານແມນນາຝອດ ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018.

ສ່ວນຄຳ​ຖາມອື່ນໆນັ້ນ ເຈາະເລິກເຖິງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ ທີ່ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ ຂອງ​ຄະດີ
​ການສໍ້ໂກງ ພາ​ສີ ​ແລະ​ທະນາຄານ.

ບັນດາ​ໄອ​ຍະ​ການ ​ແລະ​ພວກ​ທະນາຍຄວາມ​ປ້ອງ​ກັນ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີປິດການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ໃນ
​ວັນ​ພຸດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ ຊີວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມນ​ນາ​ຝອດ "​ເຕັມ​ໄປ​
ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕົວະ" ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ໄດ້​ຊື້​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄະ​ລື​ຫາດ ​ຊຸດ​ນຸ່ງ​ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ແພງ
ລົດ​ຫຼາຍ​ຄັນ ​ເຄື່ອງອີ​ເລັກໂຕຣນິກ ​ແລະ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ແພງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມປັນພາສາອັງກິດ

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