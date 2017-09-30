ປ. ທຣຳ ຈະເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ເອເຊຍ ໃນເດືອນພະຈິກ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ
ໃນເດືອນພະຈິກໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮວບຮວມເອົາການສະໜັບສະໜຸນຂອງໂລກ
ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ໄປຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພູມີພາກ
ແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້າ ອີງຕາມການປະກາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນ
ວັນສຸກວານນີ້.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ການພົວພັນຂອງປະທານາທິບໍດີຈະເສີມຂະຫຍາຍການຕັດ
ສິນໃຈຂອງນາໆຊາດທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອແລະຄ້ຳປະກັນ
ໃນການເຮັດໃຫ້ແຫຼຼມເກົາຫຼີ ກາຍເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍຢ່າງສົມບູນສາມາດກວດ
ພິສູດແລະຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້.”
ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ຈະຮວມທັງການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດຕໍ່ປະເທດຈີນຊຶ່ງເປັນ
ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ແລະຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຈະແຜ້ວທາງສຳລັບ
ການໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນລະຫວ່າງ ການເດີນທາງໄປຈີນ
ເທື່ອທີສອງຂອງທ່ານ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ເພື່ອຊອກສະແຫວງຫາການຮ່ວມມື ກັບປັກ
ກິ່ງ ໃນການໃຊ້ “ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ” ຕໍ່ການຮຸກຮານທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງພຽງ
ຢາງ ທ່າມກາງທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ພວມປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ຈະຈຳກັດການນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນ ເຫຼັກກ້າ ແຮ່ເຫລັກ ຂີ້ກົ່ວ ແຮ່ກົ່ວແລະ
ອາຫານທະເລ ຈາກເກົາຫລີເໜືອ.
ຖ້າຫາກມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ ການຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຫລົ່ານີ້ ສາມາດ
ຫລຸດລາຍໄດ້ຂອງເກົາຫລີເໜືອລົງຢ່າງຫຼວງຫລາຍໃນປີນີ້. ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຮັບເງິນ
1.5 ຕື້ໂດລາ ຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຈີນ ໃນປີ 2016 ອີງຕາມກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳ ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊ່ຽນແລະກອງປະຊຸມເອເຊຍຕາເວັນອອກທີ່ປະເທດຟີລິບ
ປິນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດໃນເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກຫຼື APEC ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາທີ່ນະ ຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າຂອງອິນໂດເນເຊຍວ່າ ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອາ
ຊ່ຽນແມ່ນ “ຄູ່ຮ່ວມງານຍຸດທະສາດ” ແລະອາຊ່ຽນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ່ພຽງແຕ່ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກເທົ່ານັ້ນແຕ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດເອເຊຍ
ປາຊີຟິກນຳດ້ວຍ.
ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ຍັງຈະເປັນບູລິມະສິດສຳ
ລັບທ່ານທຣຳ. ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈະກ່າວຢ້ຳ “ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນ
ດ້ານການຄ້າແບບຍຸຕິທຳ ແລະຄວາມສຳພັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບສົມສ່ວນ ກັບ
ບັນດາປະເທດພາຄີການຄ້າຂອງອາເມຣິກາ.”
ການເດີນທາງແຕ່ວັນທີ 3 ຫາ 14 ພະຈິກຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແມ່ນຍັງຈະຮວມ
ທັງການຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະລັດຮາວາຍນຳດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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