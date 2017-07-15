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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ຂໍອຸທອນ ຕໍ່ຄຳຕັດສິນ ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ຫາມເດີນທາງ

ທ້າວ Abdullah Alghazali (ຂວາ) ພວມກອດກັບລູກຊາຍ ອາຍຸ 13 ປີຂອງລາວ ທ້າວ Ali Abdullah Alghazali ຫຼັງຈາກເດັກນ້ອຍ ຊາວເຢເມນຄົນນີ້ ມາເຖິງສະໜາມບິນ ສາກົນ John F. Kennedy ໃນນະຄອນນິວຢອກ. (5 ກຸມພາ 2017)

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ສານ​ສູງ​ສຸດຂັດຂວາງການ​ຕັດສິນຂອງ
​ຜູ້​ພິພາກສາລັດຖະບານ​ກາງທ່ານ​ນຶ່ງ ທີ່​ໃຫ້​ຍົກເວັ້ນ ພວກ​ພໍ່​ເຖົ້າ​ແມ່​ເຖົ້າຂອງພວກ​ຜູ້​
ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ຈາກ​ບັນຊີ​ລາຍ​ຊື່​ຫ້າມ​ເດີນທາງ ​ຂອງ​ປະທາ ນາທິບໍດີ​ ດໍ​
ໂນ​ລ ທຣຳ.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ໄດ້​ຍື່ນ​ການ​ຂໍ​ອຸທອນ​ສຸກ​ເສີນ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້.

ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້ທ່ານ Derrick Watson ຜູ້​ພິພາກສາ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຂອງ​ສະຫະ
ລັດທີ່​ນະຄອນ​ໂຮໂນ​ລູລູ​ໄ​ດ້ຂໍ​ຮ້ອງໃຫ້​ໃຊ້​ “ຫຼັກການ​ແບບ​ພື້ນໆ” ​ໃນຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຂະ
ຫຍາຍບັນຊີ​ລາຍ​ຊື່​ ຂອງ​ສະມາຊິກ ໃນ​ຄອບຄົວ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ ​ຈາກ 6 ປະ​ເທດ
ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ ເປັນ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ທີ່​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ ອີຣ່ານ, ລີ​ເບຍ, ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ, ຊູ​ດານ,
ຊີ​ເຣຍແລະ​ເຢ​ເມນ​ ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ​ເພື່ອ​ມາ​ຫາ​ສະມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ຜູ້​ພິພາກສາ Watson ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ ບໍ່​ໃຫ້​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່ ພໍ່​ເຖົ້າ
​ແມ່​ເຖົ້າ​ ພວກ​ຫຼານໆ ​ອ້າຍ​ເຂີຍ ​ເອື້ອຍສະ​ໄພ້ ປ້າ ລຸງ ຫຼານສາວ ຫລານຊາຍ ​ແລະ​ພີ່
ນ້ອງ​ຂອງພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ Watson ຍັງໄດ້​ຕັດສິນ​ວ່າ ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ
ຈາກ​ອົງການ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ກໍ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ສານ​ສູງ​ສຸດ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ ໃນທ້າຍ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ​ຜ່ານ​ມານີ້ວ່າ ລະບຽບ​
ຫ້າມ​ເດີນທາງອາດ​ສາມາດ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ໄດ້​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ ກ່ອນ​ການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​
ໃຫ້ການໂດຍ​ເຕັມ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ກ່ຽວ​ກັບ​ດຳລັດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ທ້າຍປີນີ້.

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຄວນ​ຈະລະ​ງັບໃນ​ການຂັດຂວາງບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ
​ເດີນທາງ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະລັດ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ຢ່າງ​ແທ້ຈິງ ກັບ​ບຸກຄົນ​ຫຼືອົງການ
​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ແລ້ວນັ້ນ.

ທ່ານ Watson ກ່າວ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “ການ​ໃຊ້​ຫຼັກການ​ແບບ​ພື້ນໆ​ເພື່ອ
ສັ່ງ​ການ​ວ່າ ສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈຳກັດ​ຄວາມ​ວ່າ ​ແມ່ນ
​ຮວມທັງ​ພໍ່​ເຖົ້າ​ແມ່​ເຖົ້າ.” ທ່ານ Watson ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພໍ່​ເຖົ້າ​ແມ່​ເຖົ້າ ແມ່ນ​ບຸກຄົນ​ທີ່
ເປັນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ຂອງ​ຄຳ​ວ່າ​ສະມາຊິກ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ຄອບຄົວ.

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