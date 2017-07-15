ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ຂໍອຸທອນ ຕໍ່ຄຳຕັດສິນ ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ຫາມເດີນທາງ

ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ຕ້ອງການໃຫ້ສານສູງສຸດຂັດຂວາງການຕັດສິນຂອງ
ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ຍົກເວັ້ນ ພວກພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງພວກຜູ້
ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມເດີນທາງ ຂອງປະທາ ນາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຍື່ນການຂໍອຸທອນສຸກເສີນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກວານນີ້.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ທ່ານ Derrick Watson ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະ
ລັດທີ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ “ຫຼັກການແບບພື້ນໆ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂະ
ຫຍາຍບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ 6 ປະເທດ
ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຊາວມຸສລິມ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອີຣ່ານ, ລີເບຍ, ໂຊມາເລຍ, ຊູດານ,
ຊີເຣຍແລະເຢເມນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບວີຊາເພື່ອມາຫາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຜູ້ພິພາກສາ Watson ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ບໍ່ໃຫ້ບັງຄັບໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມທີ່ມີຕໍ່ ພໍ່ເຖົ້າ
ແມ່ເຖົ້າ ພວກຫຼານໆ ອ້າຍເຂີຍ ເອື້ອຍສະໄພ້ ປ້າ ລຸງ ຫຼານສາວ ຫລານຊາຍ ແລະພີ່
ນ້ອງຂອງພວກຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Watson ຍັງໄດ້ຕັດສິນວ່າ ພວກອົບພະຍົບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ
ຈາກອົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ກໍຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ສານສູງສຸດ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ວ່າ ລະບຽບ
ຫ້າມເດີນທາງອາດສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ ກ່ອນການຮັບຟັງຄຳ
ໃຫ້ການໂດຍເຕັມຂອງສານສູງສຸດ ກ່ຽວກັບດຳລັດດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍປີນີ້.
ສານສູງສຸດຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຄວນຈະລະງັບໃນການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງແທ້ຈິງ ກັບບຸກຄົນຫຼືອົງການ
ທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານ Watson ກ່າວໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານວ່າ “ການໃຊ້ຫຼັກການແບບພື້ນໆເພື່ອ
ສັ່ງການວ່າ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ໃກ້ຊິດ ຄວນໄດ້ຮັບການຈຳກັດຄວາມວ່າ ແມ່ນ
ຮວມທັງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ.” ທ່ານ Watson ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່
ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງຄຳວ່າສະມາຊິກທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ໃນຄອບຄົວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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