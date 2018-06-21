ລັດຖະມົນຕີ ການຄ້າ ສຫລ ໃຫ້ການ ຕໍ່ ສະພາສູງ

ໃນການໃຫ້ການ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການຂອງສະພາສູງນັ້ນ ທ່ານ ວິລເບີຣ໌ ຣອສ
(Wilbur Ross) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮັບ
ມືກັບການຊັກຖາມແລະການຕ້ອງຕິຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ກ່ຽວກັບການເພີ້ມ
ທະວີໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ກັບຈີນ
ແລະບັນດາພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຈີນ ຕ້ອງການຢາກຈະເຮັດສົງຄາມ ຫຼາຍໄປກວ່າພວກເຮົາ,”
ທ່ານຣອສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການການເງິນຂອງສະພາສູງ. “ທັດສະນະໂດຍລວມ
ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແມ່ນວ່າ ສົງຄາມການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ເສຍໄຊໄປແລ້ວ ເມື່ອ
2 ປີ ກ່ອນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະແກ້ໄຂຜົນຮັບທີ່ຍັງບໍ່ພໍໃຈນັ້ນ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ຕອບຮັບດ້ວຍຄວາມສົງໄສ ແລະໃນບາງຄັ້ງນັ້ນ ກໍໄດ້
ກ່າວເຍາະເຍີ້ຍຕໍ່ການກ່າວປ້ອງຂອງລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ກ່ຽວກັບການປະກາດ
ໃນເກັບພາສີໃໝ່ ຫຼືບໍ່ກໍກຳລັງພິຈາລະນາ ຕໍ່ການນຳເຂົ້າ ນັບແຕ່ເຫຼັກກ້າ ໄປຈົນເຖິງ
ລົດຍົນ.
“ລົດຍົນຄັນນຶ່ງບໍ່ແມ່ນກະປອງແກງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ,” ປະທານຄະນະກຳມະການ
ທ່ານອໍຣີນ ແຮັຈ (Orrin Hatch) ຈາກລັດຢູທາ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
“ການເກັບພາສີເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ກັບກັນ ພວກມັນແມ່ນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳສະຫະລັດ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ, ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊາວອາເມຣິກັນ, ແລະຍັງໄດ້ກໍ່ກວນສາຍພົວພັນກັບພັນທະມິດ
ທີ່ມີມາຍາວນານຂອງພວກເຮົານັ້ນ.”
“ມັນເບິ່ງວ່າ ພວກເຮົາ ມີລັດຖະບານທີ່ບໍລິຫານງານເລື້ອງເສດຖະກິດໂດຍຖືເອົາການ
ຄ້າເປັນໃຫຍ່, ຊຶ່ງເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບລະບົບເສດຖະກິດເສລີ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານ ຊັກ ຄຣາຊຊີ ສະມາຊິກພັກລີພັບບລີກັນ ຈາກລັດໄອໂອວາ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານຣອສ ໄດ້ປະກາດວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 20,000 ບໍລິສັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ
ອະນຸໂລມ ໂດຍອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກເຂົານຳເຂົ້າເຫຼັກກ້າ ໂດຍປາດສະຈາກການເກັບ
ພາສີໃດໆ, ຊຶ່ງມີປະມານ 42 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ທ່ານຍອມຮັບວ່າ ລາຄາເຫຼັກກ້າ ແມ່ນໄດ້ສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳພາຍໃນຈຳນວນນຶ່ງ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພາສີນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງ
ຕົ້ນຕໍ່ ທີ່ພວກເຮົາຈະຖິ້ມໂທດໃສ່.
“ມັນໄດ້ມີການຄາດຄະເນກັນຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນການເກັບຮັກສາ, ທີ່ງົດສິນຄ້າທັງຫຼາຍ
ຈາກຕະຫຼາດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ໄດ້ກ່າວໄວ້, ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວ
ເພີ້ມວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງສືບສວນເບິ່ງວ່າ “ມີພວກຜູ້ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ” ຈາກເລື້ອງພາສີຫລືບໍ່.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດໂຄໂລຣາໂດ ທ່ານ ໄມໂກ ເບັນແນັຕ
ເຫັນວ່າ ພາສີນີ້ລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຖືກຕ້ອງຕິ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ, ໃນເມື່ອວ່າ
ການເອົາມາດຕະການແບບລົງໂທດ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເກັງກຳໄລເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານ ເບັນແນັຕ
ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວເຖິງການເກັບພາສີຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການນຳເຂົ້າເຫຼັກກ້າ
ຂອງການາດາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຣອສ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂາດດຸນ
ການຄ້າ ກັບການາດາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ໃນຄວາມເປັນຈິງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ໃຫ້ການ ຕໍ່ສະພາສູງ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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