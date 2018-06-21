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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະມົນຕີ ການຄ້າ ສຫລ ໃຫ້ການ ຕໍ່ ສະພາສູງ

ທ່ານ ວິລເບີຣ໌ ຣອສ (Wilbur Ross) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຄ້າສະຫະລັດ ຈັດເອກກະສານ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການການເງິນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພາສີ ທີ່ລັດຖະສະພາ, 20 ມິຖຸນາ 2018 ໃນວໍຊີງຕັນ.

ໃນການ​ໃຫ້​ການ ຕໍ່ໜ້າ​ຄະນະ​ກຳມະການຂອງສະພາ​ສູງນັ້ນ ທ່ານ ວິລ​ເບີຣ໌ ຣອສ
(Wilbur Ross) ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ສະຫະລັດ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໄດ້ຮັບ
ມືກັບການຊັກຖາມແລະການຕ້ອງຕິຈາກ​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບການເພີ້ມ
ທະວີໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ກັບ​ຈີນ ​
ແລະບັນດາ​ພັນທະ​ມິດທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດ.

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ຈີນ ຕ້ອງການຢາກຈະເຮັດ​ສົງຄາມ​ ຫຼາຍ​ໄປ​ກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ,”
ທ່ານຣອສ ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ. “ທັດສະນະໂດຍ​ລວມ
ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ແມ່ນ​ວ່າ ສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ ​ແມ່ນ​ໄດ້ເສຍໄຊ​ໄປ​ແລ້ວ ​ເມື່ອ
2 ປີ ກ່ອນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮັບທີ່ຍັງ​ບໍ່ພໍ​ໃຈນັ້ນ.​”

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ຕອບ​ຮັບ​ດ້ວຍຄວາມ​ສົງໄສ ​ແລະ​ໃນ​ບາງຄັ້ງ​ນັ້ນ ກໍໄດ້
ກ່າວ​ເຍາະ​ເຍີ້​ຍຕໍ່ການກ່າວປ້ອງຂອງລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຄ້າ ກ່ຽວກັບການປະກາດ
ໃນເກັບ​ພາສີໃໝ່ ຫຼື​ບໍ່ກໍກຳລັງພິຈາລະນາ ຕໍ່ການນຳເຂົ້າ ນັບແຕ່​ເຫຼັກ​ກ້າ​ ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​
ລົດຍົນ.

“ລົດຍົນ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ກະປອງແກງ, ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ,” ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ
ທ່ານ​ອໍຣີນ ​ແຮັຈ (Orrin Hatch) ຈາກ​ລັດ​ຢູທາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ
“ການ​ເກັບ​ພາສີ​ເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ກັບ​ກັນ ພວກ​ມັນ​ແມ່ນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່​ອຸດສາຫະກຳ​ສະຫະລັດ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​, ​ແລະ​ຍັງໄດ້​ກໍ່ກວນ​ສາຍ​ພົວພັນ​ກັບ​ພັນທະ​ມິດ​
ທີ່​ມີ​ມາຍາ​ວນານ​ຂອງພວກ​ເຮົາ​ນັ້ນ.”

“ມັນ​ເບິ່ງ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ມີ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ບໍລິຫານງານ​ເລື້ອງ​ເສດຖະກິດໂດຍຖືເອົາການ
ຄ້າເປັນໃຫຍ່, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ກົງກັນຂ້າມ​ກັບ​ລະບົບ​ເສດຖະກິດເສລີ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານ ຊັກ ຄຣາຊຊີ ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ລີ​ພັບບລີ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ໄອ​ໂອວາ ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ໄວ້.

ປະທານຄະນະກຳມະການ ທ່ານອໍຣີນ ແຮັຈ (Orrin Hatch), ຈາກລັດຢູທາ, ກ່າວໃນການໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບການເກັບພາສີ ທ່ານວິລເບີຣ໌ ຣອສ (Wilbur Ross), ທີ່ລັດຖະສະພາ, 20 ມິຖຸນາ 2018 ໃນວໍຊີງຕັນ.
ປະທານຄະນະກຳມະການ ທ່ານອໍຣີນ ແຮັຈ (Orrin Hatch), ຈາກລັດຢູທາ, ກ່າວໃນການໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບການເກັບພາສີ ທ່ານວິລເບີຣ໌ ຣອສ (Wilbur Ross), ທີ່ລັດຖະສະພາ, 20 ມິຖຸນາ 2018 ໃນວໍຊີງຕັນ.

ທ່ານຣອສ ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 20,000 ບໍລິສັດ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ
ອະນຸ​ໂລມ ​ໂດຍ​ອະນຸຍາດ ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເຫຼັກ​ກ້າ ​ໂດ​ຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເກັບ
​ພາສີ​ໃດໆ, ຊຶ່ງ​ມີ​ປະມານ 42 ບໍລິສັດ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະນຸມັດ​ແລ້ວມາຈົນ​ເຖິງ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້.
ທ່ານ​ຍອມຮັບ​ວ່າ ລາຄາ​ເຫຼັກ​ກ້າ ​ແມ່ນ​ໄດ້ສູງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳ​ພາຍ​ໃນຈຳນວນນຶ່ງ. ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພາສີ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​
ຕົ້ນ​ຕໍ່ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່.

“ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການຄາດຄະເນກັນຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ​ການ​ເກັບ​ຮັກສາ, ທີ່​ງົດ​ສິນຄ້າ​ທັງຫຼາຍ​
ຈາກ​ຕະຫຼາດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຄ້າ ​ໄດ້​ກ່າວໄວ້, ແລະທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ
ເພີ້​ມ​ວ່າ ​ລັດຖະບານກຳລັງສືບສວນເບິ່ງວ່າ “​ມີ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ຢ່າງ​
ຖືກຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ” ຈາກເລື້ອງ​ພາສີ​ຫລືບໍ່.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຈາກ​ລັດ​ໂຄ​ໂລຣາ​ໂດ ທ່ານ ​ໄມໂກ ​ເບັນ​ແນັຕ
​ເຫັນ​ວ່າ ພາສີ​ນີ້​ລະ ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ຖືກ​ຕ້ອງຕິ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງ​ຂຶ້ນ, ໃນເມື່ອວ່າ
ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ແບບ​ລົງໂທດ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເກັງກຳໄລເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານ ເບັນ​ແນັຕ
ຍັງ​ໄດ້​ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວ​ເຖິງ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຕໍ່ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເຫຼັກກ້າ
​ຂອງກາ​ນາ​ດາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານຣອສ ​ໄດ້​ຍອມຮັບ​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້ຂາດດຸນ​
ການ​ຄ້າ ​ກັບກາ​ນາ​ດາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ຄວາມເປັນ​ຈິງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ໃຫ້ການ ຕໍ່ສະພາສູງ

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