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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ທຳ​ກາ​ນຂໍ​ຮ້ອງ ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ໃນ​ເມືອງ ດາ​ໂວ​ສ ທ່າມ​ກາງ​ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສອງ​ຝ່າຍ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣັກ ທ່ານ ລາມ​ຮຳ ຊາ​ລີ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ໃນ​ເມືອງ ດາ​ໂວ​ສ໌, ປະ​ເທດ ສວິດ​ເຊີ​ແລນ. 22 ມັງ​ກອນ, 2020.

ດ້ວຍການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ສະ​ມາ​ທິຢູ່​ທາງ​ບ້ານ​ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ບັນ​ຫາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ເນັ້ນ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃສ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຮີບ​ເລັ່ງ ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ​ໃນ​ເມືອງ ດາ​ໂວ​ສ ປະ​ເທດ ສວິ​ດ​ເຊີ​ແລນ.

ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ ສຳ​ລັບ​ນັກ​ຂ່າວ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ກັບ​ທ່ານ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ພູ​ສູງ Swiss Alps ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຊີນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ​ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ທ່ານ ໂຣ​ເບີ​ໂຕ ອາ​ເຊ​ເວ​ໂດ ​ຂຶ້ນ​ແທ່ນ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ເພື່ອ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ຜັກ​ດັນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢ່າງບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍໆ​ປີ​ແລ້ວ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ ຫຼື ອີກ​ສອງ​ອາ​ທິດ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເອີ້ນ​ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ ອາ​ເຊ​ເວ​ໂດ ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ວ່າ “ມັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ. ມັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ມັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ. ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ອີກ​ຄັ້ງ​ໄດ້​ຕໍ່​ວ່າ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ ຢູ​ໂຣບ ຢ່າງ​ແຮງ, ຂົ່ມ​ຂູ່ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ​ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຂະ​ແໜງ​ລົດ​ຍົນ ຖ້າບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ຖືກ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ມາ​ດົນນານນັ້ນ​. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ​ ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ແມ່ນ​ຍາກກວ່າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຈີນ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ອື່ນໆ ແລະ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ອາ​ຫານ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ນຳ​ດ້າ​ນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ ໂລ​ກ​ນັ້ນ, ທ່ານ ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ຫຍຸ້ງ​ກັບ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ທວິດ​ເຕີ, ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລະ​ເມີດ​ອຳ​ນາດ​ ແລະ ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄດ້​ຖາມ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທ່ານ​ໂດຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ທ່ານ ຈອນ ໂຣ​ເບີດ​ສ໌ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພ​າ​ສູງ 100 ທ່ານ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕັດ​ສິນ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ​ຈະ​ສາ​ມາດຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຢູ່​ນັ້ນ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກໍ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ໂວຍ​ວາຍ​ວິ​ຈານ ກ່ຽວ​ກັບ ຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ທ່ານ​ກະ​ທຳ​ຜິດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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