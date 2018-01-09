ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໂຄສະນາຊັກຊວນ ເລື່ອງນະໂຍບາຍ ເຂດຊົນນະບົດອາເມຣິກາ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳລັງໂຄນະຊາຊັກຊວນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສຳລັບເຂດ
ຊົນນະບົດອາເມຣິກາ ຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ທີ່ຍັງລ້າ
ຫລັງຢູ່ໃນການເຕີບໂຕຂອງເຂດເທດສະບານຕ່າງໆ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ມຸ້ງໜ້າສູ່ເມືອງແນສວິລ ລັດເທນແນັສຊີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ເພື່ອ
ບອກຫ້ອງການສະຫະພັນປູກຝັງອາເມຣິກາ ທີ່ເປັນນຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ວິ້ງເຕັ້ນທີ່ສຳຄັນສຳລັບ
ຜົນປະໂຫຍດໃນການປູກຝັງ ທີ່ທ່ານຫາກໍ່ເຊັນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ເປັນຮ່າງກົດໝາຍຕັດ
ພາສີ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫດແກ່ບັນດາຄອບຄົວຊາວກະສິສອນ
ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນໃນກົດລະບຽບສິ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບນໍ້າສະ
ອາດສຳລັບດິນປູກຝັງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວ ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທີ່ນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ໂດຍທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ພວກເຮົາ
ໃຫ້ກຽດໃນຄວາມພາກພູມໃຈໃນມູນເຊື້ອການປູກຝັງຂອງອາເມຣິກາ.”
ທຳນຽບຂາວຍັງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະເຜີຍແຜ່ລາຍງານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕີແນັດຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນຊົນນະບົດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ລ້າຫລັງບັນ
ດາເຂດເທດບານຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ. ຊົນນະບົດອາເມຣິກາຮວມທັງ 72 ເປີເຊັນ
ຂອງດິນແດນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ຊາວບ້ານ 46 ລ້ານ ຄົນປະກອບດ້ວຍ 14 ເປີເຊັນ
ຂອງ 327 ລ້ານປະຊາຊົນ.
ທ່ານເຣ ສະຕາດລິງ ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານປູກຝັງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ຄວາມໄວອິນເຕີແນັດ
ຄວນຈະເປັນບູລິມະສິດ ສຳຄັນສຸດ ຂອງລັດຖະບານ.” ລາຍງານນີ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ລັດ
ຖະບານກາງ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຄວາມໄວອິນເຕີແນັດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ
ບົດ ແລະຜ່ອນຜັນກົດລະບຽບສຳລັບບັນດາຜູ້ບໍລິການ ເພື່ອຕັ້ງເສົາສົ່ງໂທລະສັບມືຖື
ຢູ່ໃນບັນດາດິນຂອງລັດຖະບານກາງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຍັງຄາດວ່າ ຈະຖະແຫລງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຊົນນະບົດ
ອາເມຣິກາທີ່ກ່າວກັບການຄ້າຕ່າງປະເທດແກ່ຊາວກະສິກອນ. ຜົນປະໂຫຍດ ການປູກຝັງສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກ
ຈາກ 12 ປະເທດ ພາຄີຂ້າມມະຫາສະມຸດປາຊິຟິກ ທີ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນນັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຍັງ
ເປັນປາກສຽງສະໜັບສະໜູນຄວາມເຫັນໃຈ ຢ່າງສຸດຂີດແກ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ
ເສລີສຳລັບອາເມຣິກາເໜືອ ກັບສອງຄູ່່ການຄ້າໃຫຍ່່ໆ ຄືການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ.
ຫລັງຈາກຄຳປາໄສຢູ່ໃນລັດເທັນແນັສຊີແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ມຸ້ງໜ້າໄປນະ
ຄອນອັດລັນຕາ ໃນລັດຈໍເຈຍ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານເພື່ອເບິ່ງການແຂ່ງຂັນແຊມ ປ້ຽນຟຸດ
ເຕະບານແບບອາເມຣິກັນ ຊິງແຊ້ມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນຕອນແລງວັນຈັນ
ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຈໍເຈຍ ແລະອາລາບາມາ.
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