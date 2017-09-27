ຄວາມພະຍາຍາມ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ເລີ່ມແລ້ວ ເພື່ອຊ່ອຍ ພວກເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ Puerto Rico

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ ພາກັນປົກປ້ອງ ການຮັບມື ກັບໄພພິບັດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ດິນແດນ
ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນທະເລກາຣີບຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍ້ອນພາຍຸເຮີຣິເຄນ ຂະໜາດ
ແຮງນັ້ນ.
ເກືອບສັບປະດານຶ່ງຜ່ານມາແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ພາຍຸເຮີຣິເຄນຫົວຫຼ້າສຸດ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ
ເກາະ Puerto Rico ແລະເກາະ Virgin ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ທຣຳໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ
ຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວ່ານນີ້ວ່າ “ທັງສອງເກາະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ ເສຍຫາຍໜັກສຸດເລີຍ ຍ້ອນເຮີຣິເຄນ ມາເຣຍ ແລະ
ພວກເຮົາ ກຳລັງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໃນອຳນາດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຈະຊ່ອຍເຫຼືອ
ປະຊາຊົນ ໃນທັງສອງແຫ່ງນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງງທ່ານແລະກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້
ທຳການ “ພະຍາຍາມຂະໜາດໃຫຍ່” ເພື່ອຈະຊ່ອຍເຫຼືອພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກພາຍຸ
ແລະປະຊາຊົນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ “ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກ ຫຼາຍ
ປານໃດ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ກຳລັງເຮັດ ທີ່ດີໆນັ້ນ.” ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງໂດຍກົງ
ຕໍ່ຄຳຈົ່ມທຸກທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການ ທີ່ຊັກຊ້າຂອງ
ລັດຖະບານ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ອຍເຫຼືອພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ທີ່ເກາະຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ
ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ລະດົມຂຶ້ນມາ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ໃນ
ເວລາ ເຮີຣິເຄນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃນລັດ Texas ແລະ Florida.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະໄປຢ້ຽມຢາມ Puerto Rico ແລະ ເກາະ Virgin
ຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານໜ້ານີ້.
ບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ຫຼາຍພັນຄົນ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນພວກເກາະ
ດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມ ທ່ານນາງ Elaine Duke ຮັກສາການລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານທຣຳ ວ່າ “ພ້ອມກັບ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາສືບຕໍ່ ດຳເນີນການປະຕິບັດງານ 24 ຊົ່ວໂມງ
ໃນການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ລັດຖະບານກາງ ກຳລັງນຳເອົາ “ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ອາຫານການກິນ
ແລະ ນ້ຳ ໄປຍັງພວກເກາະດັ່ງກ່າວ ການຟື້ນຟູໄຟຟ້າຄືນ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ທີ່ທ່າເຮືອ ທີ່
ສະໜາມບິນ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ
ທັງຫຼາຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ “ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ວ່າ ມີການຮັບມືຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ
ວ່າ ທ່ານຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ ທຸກໆຂະແໜງຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະວາງແຜນການ
ສະໜັບສະໜູນ ໄລຍະຍາວ ແກ່ ຜູ້ປົກຄອງເກາະ Puerto Rico ແລະ ເກາະ Virgin
ຂອງສະຫະລັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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