ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ມີການຊ່ອຍເຫຼືອ ບັນເທົາທຸກ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ໃນ Puerto Rico ແລ້ວ

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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ເກາະດອນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກເຮີຣິເຄນ Maria
ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງ
ນັກຂ່າວ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເປນ ທ່ານ Mariano Rajoy ທີ່ີກຳລັງຢ້ຽມຢາມ
ສະຫະລັດ ຢູ່ນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກເຄາະຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ທັງໄດ້ປະຕິເສດວ່າ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖຶກລົບກວນ ໂດຍພວກຂັດຄ້ານ ທີ່ພາກັນປະທ້ວງຂອງພວກສະມາຊິກທີມ
football ໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນເພງຊາດຢູ່ນັ້ນຊຶ່ງ Zlatica Hoke ມີລາຍງານວ່າ
ທ່ານທຣຳ ມີແຜນການ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ Puerto Rico ແລະ ໝູ່ເກາະ Virgin
Island ໃນສັບປະດາໜ້າ ເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການກູ້ໄພດັ່ງກ່າວ
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
Puerto Rico ໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ ເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້
ຫຼັງຈາກທີ່ ເຮີຣິເຄນ Maria ໄດ້ປະທະຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຍັງຜົນໃຫ້ເກາະດອນທີ່ວ່ານີ້
ຂາດໄຟຟ້າໃຊ້ ຂາດນ້ຳດື່ມ ນ້ຳໃຊ້ ທີ່ສະອາດ ແລະຂາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃດໆ.
ເກາະທີ່ວ່ານີ້ ຂາດທັງອາຫານການກິນ ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງອື່ນໆແລະ ຢຸກຢາ ຕະຫຼອດ
ທັງອຸບປະກອນທາງການແພດຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ໂຮງພະຍາບານ ແມ່ນມີຜູ້ຄົນ
ເຂົ້າມາຮັກສາພະຍາບານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢ່າງຄັບຄັ່ງ.
Dr. Victor Gillo ທ່ານໜໍປະຈຳຫ້ອງສຸກເສີນໃນເມືອງ Loiza ກ່າວເປັນພາສາສເປນ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຄີຍມາຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້ຫຼືບໍ່. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ພິລຶກ
ເຫຼືອເຊື່ອ ເຫຼືອເຊື່ອ ເຫຼືອເຊື່ອທີ່ສຸດເລີຍ. ມັນເປັນວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
ທົ່ວປະເທດ.”
ຜູ້ຄົນບາງກຸ່ມ ໄດ້ລໍຖ້າທີ່ສະໜາມບິນ San Juan ນັບຕັ້ງແຕ່ສັບປະດາທີ່ແລ້ວນີ້
ເພື່ອບິນອອກຈາກເກາະດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຮວມມີແມ່ຍິງຄົນນີ້ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາ
ຄວບຄຸມໂຣກເບົາຫວານ.
ນາງ Susana Garner ທີ່ສະໜາມບິນ San Juan ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ
ນ້ຳກ້ອນຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ທີ່ຈະຮັກສາຄຸນນະພາບຢາຄວບຄຸມເບົາຫວານຂອງຂ້ອຍໄດ້.”
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ມີຄວາມຮີບຮ້ອນຢາກຕຳໜິຕິຕຽນ
ລັດຖະບານຂອງຕົນ ວ່າບໍ່ເອົາຫົວຊາ ຕໍ່ໄພຫາຍະນະທີ່ກະທົບເກາະທີ່ເປັນດິນ
ແດນຂອງຕົນ.
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຂົນນ້ຳດື່ມ ເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນ ອຸບປະກອນ
ອື່ນໆລົງ Puerto Rico ທຸກໆຊົ່ວໂມງ. ນີ້ ບໍ່ຄືກັນກັບຢູ່ລັດ Florida ບ່ອນທີ່
ພວກເຮົາສາມາດ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ກໍຄືທີ່ທ່ານຮູ້ກັນນັ້ນລະ ບໍ່ຄືກັບລັດ Texas ບ່ອນທີ່
ພວກເຮົາລົງໄປຮອດ ໄປຍັງພາກກາງແລະພວກເຮົາກໍສາມາດຈັດສົ່ງໃຫ້ໄດ້ເລີຍ.
ບ່ອນນີ້ ເຮົາເອີ້ນວ່າມະຫາສະໝຸດ Atlantic. ມັນຍາກ. ມັນເປັນສິ່ງລຳບາກ.”
ນອກນັ້ນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ຜູ້ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ ການລຳລຽງສົ່ງເຄື່ອງຂອງ ແລະບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເກາະທີ່ວ່ານີ້ ເພື່ອຊ່ອຍບັນເທົາທຸກ ໃນວິກິດການດ້ານ
ມະນຸດສະທໍາທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນີ້.
ທ່ານນາງ Elaine Duke ລັດຖະມົນຕີຮັກສາການແທນ ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພພາຍໃນ ກ່າວວ່າ “ໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ຈາກອົງການຊ່ອຍ
ເຫຼືອສຸກເສີນຂອງລັດທະບານກາງ ຫຼື FEMA ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະສຳນັກງານອື່ນໆ ໃນ Puerto Rico ແລະໝູ່ເກາະ Virgin Island ຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ບັນດາເຈົ້າແຂວງທັງຫຼາຍ ໃນການຮັບມື ແລະຟື້ນ
ຄືນສະພາບການຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພຫາຍະນະດັ່ງກ່າວ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Ricardo Rosello ຜູ້ປົກຄອງ Puerto Rico ຍັງໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງ
ທ່ານທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຢ້ຽມຢາມໂຮງຜະລິດແກ໊ສ ໃກ້ໆກັບເມືອງທ່າ
San Juan. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຮັບ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Rosello ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ີອໝັ້ນວ່າ ເພິ່ນເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍຄາດຫວັງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ຊ່ອຍເຫຼືອຂອງເພິ່ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ກຳຊັບກັບຂ້າພະເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວ ຢ່າງ
ຈະແຈ້ງເລີຍ, ແລະນັ້ນລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຂໍຂອບໃຈເພິ່ນອີກ
ທີ່ເອົາບາດກ້າວຢ່າງໄວວາ ໃນການຈັດການເລື່ອງທັງຫຼາຍພວກນີ້.”
ໃນຂະນະທີ່ ທ່າເຮືອ ແລະສະໜາມບິນ ຂອງ Puerto Rico ກຳລັງກັບຄືນມາໃຊ້
ການໄດ້ຄືນເພື່ອຮັບຂອງທີ່ລຳລຽງຈາກກຳປັ່ນແລະເຮືອບິນເຂົ້າມາ ໄດ້ດີແລ້ວນັ້ນ
ສິ່ງຂອງບໍລິໂພກ ແລະອຸບປະໂພກຕ່າງໆ ນີ້ ກໍຈະເລີ່ມທະຍອຍແຈກຈ່າຍກັນໄປ
ຢ່າງໄວວາ.
ແຕ່ວ່າ ເຮີຣິເຄນ Maria ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫາຍໄປໝົດເທື່ອ. ເຮີຣິເຄນດັ່ງກ່າວ ຍັງເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປຕາມຝັ່ງທະເລສະຫະລັດທາງພາກເໜືອ ຍັງຜົນໃຫ້ມີຄື້ນຟອງ ແລະນ້ຳຖ້ວມ
ໃນລັດ Carolina ເໜືອ ແລະພາໃຫ້ມີການອົບພະຍົບລົບໄພ ອອກຈາກບາງເຂດ
ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລບາງບ່ອນ.
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