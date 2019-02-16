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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ ພາ​ວະ​ສຸ​ກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຈາກ​ສວນດອກ​ກຸ​ຫຼາບ ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. (15 ກຸມ​ພາ 2019)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງຊາດໂດຍ
ຈະ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງຢູ່​ຊາຍ​ແດນໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດແບບ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຜ່ານສະ​ພາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ພາ
​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ກຳ​ນົດຂີດ​ຈຳ​ກັດ ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ປະ​ທາ​
ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ໃນການ​ເຕືອນ​ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ແກັ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ບໍ່​ດີ” ແລະ “ການ​ຮຸກ​ຮານ” ຂອງ
ຢ​າ​ເສບ​ຕິດ​ແລະ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານນີ້ວ່າ ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ
​ສຸກ​ເສີນ ແມ່ນ “ເລື້ອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ.”

ໃນ​ຈຸດ​ນຶ່ງນັ້ນ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຢູ່​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ “ຂະ​
ບວນ​ຄາ​ຣາ​ວານ​ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່” ຊຶ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ໝາຍ​ເຖິງກຸ່ມ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈາກ
​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງແບບ​ເກົ່າ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ລະ​ຫວ່າງທີ່​ທ່ານ
​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ່ນັ້ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກເຮົາ
ດ້ວຍ​ຢາ​ເສບ​ຕິດແລະ​ພວກ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ພວກ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ ທຸກໆ​ປະ​ເພດ ແລະ​
ແກັ່ງ​ອັນ​ຕະ​ພານ​.

​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ຄາ​ຣາ​ວານ ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ທີ່​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.
​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ຄາ​ຣາ​ວານ ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ທີ່​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

​ຄວາມ​ພະ​ຍາຍ​າມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ທີ່​ຈະ​ບຸກບືນ​ໄປ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຫຼັກຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງນັ້ນ ມີ​ທ່າທາງວ່າ ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເພິງ​ພໍ​ໃຈ ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຖານທີ່​ໝັ້ນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ. ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ກໍ​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ອຳ​ນ​າດ​ສຸກ​ເສີນ ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່​າຍ​ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານກາງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ເມື່ອ​ຕອນ​ບ່າຍມື້​ວານນີ້. ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການປະ​ນີ​ປະນອມ​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ ເປັນ​ເວ​ລາ 35 ມື້ນີ້ນັ້ນ ຍຸດ​ຕິ​ລົງ.

Trump Emergency Decision Sets up Political, Legal Battle
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ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ເງິນ​ແຕ່​ພຽງ 1 ພັນ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາໃຫ້​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ ທີ່​ຍາວ 90 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຊຶ່ງ​ໜ້ອຍກວ່າ​ຈຳ​ນວນ 5 ພັນ 700 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການເພື່ອ​ຈະສ້າງ​ກຳ​ແພງ ​ທີ່​ຍາວ 322 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ເຄີ​ສ​ເຈັນ ນິ​ລ​ເຊັນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ຮ່າງກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ຈະ​ສະ​ໜອງ​ເງິນ​ທຶນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ່າງໆເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແຕ່​ກໍ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໃກ້ກັບ​ການ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້​ທັງໝົດ ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຢູ່​ຊາຍແດນ​ກ້ຳ​ໃຕ້. ໃນ​ຫຼາຍໆ​ໂອ​ກາດ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກລັ​ດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ທຶນຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ແກ່​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ ແລະ​ຈັດ​ການ​ກັບ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ ຢາ​ເສ​ບ​ຕິດແລະ​ການ​ລັດ​ລອບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ອື່ນໆ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ນັ້ນ​ຄືວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸ​ນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ຕໍ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ສຳ​ລັບ​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ກີດຂວາງ​ຕົວ​ຈິງ.”

ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ຈະ​ໃຫ້​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳຍ້າຍ​ເງິນ​ຈາກ​ບ່ອນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ງົບ​ປະ​ມານຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ຮວມ​ທັງ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ໃຊ້​ຈ່າຍໃນ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ. ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຈະ​ຊອກ ​ຫາ​ເງິນປ​ະ​ມານ 8 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ໄປ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ ຂອງ ຫົວ​ໜ້າ​ທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ມິກ ມູ​ວາ​ນີ.

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