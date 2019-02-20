ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນຄຳສັ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່
ກ່າວເຖິງການສ້າງກອງທັບອະວະກາດ ໃນຖານະ ພະແນກການໃໝ່ຂອງກອງທັບ.
ດຳລັດເລກທີ 4 ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍອະວະກາດ ທີ່ວີໂອເອໄດ້ມານຶ່ງສະບັບ ກ່ອນ
ໜ້າການເຊັນກ່າວວ່າ ກຳລັງດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ
ສະຫະລັດ “ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮຸກຮານ ແລະປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ”
ຢູ່ໃນອະວະກາດ.
ດຳລັດກ່າວວ່າ “ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ບັດນີ້ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດກ້າວໜ້າ ທາງ
ອະວະກາດ ແລະມີການພັດທະນາຢ່າງແຂງຂັນ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະປະຕິ
ເສດ ບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ອະວະກາດ ໃນເວລາທີ່ເກີດວິກິດການຫຼືບັນຫາຂັດແຍ້ງ.”
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ອົງການສືບລັບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດໄດ້ພິມ ເຜີຍ
ແຜ່ລາຍງານ ທີ່ພົບວ່າ ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ "ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພື່ອທ້າທາຍສະຫະລັດ"
ຢູໃນອະວະກາດ ໂດຍການພັດທະນາດາວທຽມຕິດອາວຸດ ອາວຸດພະລັງງານ ແລະ
ຕາໜ່າງການສິ້ງຊອມ.
ການທົບທວນລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຂອງລັດຖະບານປີ 2019 ຍັງໄດ້ເຕືອນ
ເຖິງໄພອັນຕະລາຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຖານຍິງລູກສອນໄຟປ້ອງກັນ ໃນອະວະ
ກາດ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກບັນດາປະເທດອັນຕະພານ ຄືດັ່ງເກົາຫຼີເໜືອ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້ວ່າ ກອງທັບອະວະກາດຈະໜ້າທີ່ ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ແຕກ
ຕ່າງໄປຈາກກອງບັນຊາການອະວະກາດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ແນະນຳໂດຍລັດຖະສະພາ ແລະ
ຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍທຳນຽບຫ້າແຈ “ໃນລະດູບານໃໝ່ນີ້.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າກອງທັບອະວະກາດຈະຈັດຕັ້ງ ເຝິກແອບ ທະຫານທີ່ປະຕິບັດ
ງານໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອະວະກາດ ໃນຂະນະທີ່ກອງບັນຊາການສູ້ລົບ
ໃໝ່ຈະຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ແລະອອກຄຳສັ່ງ ໃນການສູ້ລົບ ເຊັ່ນກອງບັນ
ຊາການ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໃນການປະຕິບັດງານສູ້ລົບຂອງ ສະຫະລັດຢູ່ພາກຕາເວັນ
ອອກກາງ ຫຼື ກອງບັນຊາການປະຕິບັດງານພິເສດສະຫະລັດ ທີ່ຄວບຄຸມການປະຕິບັດ
ຂອງກຳລັງພິເສດອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງລັດຖະບານຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການທັງສອງ. ຢ່າຄິດວ່າ
ອັນນຶ່ງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອີກອັນນຶ່ງ.”
ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈອະນຸມັດງົບປະມານແກ່ກອງທັບອະວະກາດ
ພາຍໃນ 180 ມື້ ແລະສະເໜີການປ່ຽນແປງໃນອຳນາດການປະຕິບັດງານ ໃຫ້ແກ່ກອງ
ບັນຊາການອະວະກາດ ພາຍໃນ 90 ມື້.
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