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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ຈະ​ເຊັນ​ ຈ່າຍ​ເງິນ​ ຢ້ອນຫຼັງ​ ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 100 ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ນາ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 14 ມັງ​ກອນ, 2019, ລັດ ນິວ ອໍ​ລີນ​ສ໌.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່ຈະ​ເຊັນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​
ນຶ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານລັດຖະບານກາງທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບ
ຄ່າຈ້າງ ສຳລັບໄລຍະເວລາຂອງການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນີ້
ໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າຄ້າຈ້າງດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະອອກໃຫ້ມື້ໃດແມ່ນຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກ ໃນຂະນະ
ທີ່ທ່ານກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງຄົງຢູ່ໄກຈາກການແກ້ໄຂວິກິດການດັ່ງກ່າວນີ້.

ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ມານ 800,000 ຄົນ​ແມ່ນກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບຄ່າ​
ຈ້າງ ຫຼືບໍ່ກໍຖືກສັ່ງໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ທັນວາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ. ຖ້າການ
ປິດລັດຖະບານແກ່ຍາວອອກໄປອີກນຶ່ງສັບປະດາ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເປັນ
ຄັ້ງທີສອງໃນປີນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນພະນັກງານລັດຖະບານກາງຫຼາຍສິບພັນຄົນ ກັບມາເຮັດ
ວຽກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ເພື່ອດຳເນີນການເລື່ອງຈ່າຍພາສີຄືນ, ຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຖ້ຽວບິນ, ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາຕ່າງໆ ແລະ ວຽກງານທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປິດລັດຖະບານນີ້.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ເງິນ​ທັງຫຼາຍ​ໄດ້​ຈັດ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ມື​
ກັບການສູນເສຍລາຍໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ໃນຂະນະທີ່ຮ້ານອາຫານຫຼາຍແຫ່ງກໍໄດ້
ເອົາອາຫານໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ໄປກິນໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ.

ອົງ​ການ​ການ​ກຸ​ສົນ World Central Kitchen, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ດີສຳ​ລັບ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​
ເຂົາເຈົ້າ ໃນການເອົາອາຫານໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນເຂດໄພພິບັດ ເຊັ່ນເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ຫຼັງ
ຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນໄດ້ທຳລາຍດິນແດນ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ນັ້ນ, ໄດ້ເບີດຮ້ານ
ຕູບຜ້າຂຶ້ນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອມອບອາຫານໃຫ້ບັນດາພະ
ນັກງານລັດຖະບານກາງ.

ສະ​ຖານ​ທີ່​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ ເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ, ປະ​ມານ​ເຄິ່ງ​ທາງ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ
ພາ ແຄັບປິຕອລ ແລະ ທຳນຽບຂາວ, ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ພໍ່ຄົວ ໂຮເຊ
ແອນເດຣັສ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້
ຄົນ ອາເມຣິກັນ ມາລວມຕົວກັນ.

ທ່ານ ແອນ​ເດ​ຣັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວິ​ດີ​ໂອທີ່​ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​
ວ່າ “ພວກເຮົາຈະເປີດໃຫ້ຄອບຄົວພະນັກງານລັດຖະບານທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການອາ
ຫານ. ພວກເຮົາມີອາຫານໃຫ້ທ່ານກິນ ຫຼື ອາຫານເພື່ອນຳກັບບ້ານ. ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າມັນເປັນການຮຽກຮ້ອງເພື່ອດຳເນີນການ ສຳລັບບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕ່ຳຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ,
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະຢຸດຊ່ວງເວລາໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອາເມຣິກາ ເຊິ່ງ
ຫຼາຍຄອບຄົວ ແມ່ນໃກ້ຈະອຶດຫິວແລ້ວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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