ປ. ທຣໍາ ສັ່ງໃຫ້ຟື້ນຟູ ໂຄງການສຳຫຼວດ ອະວະກາດ ທີ່ມີມະນຸດ ຂອງ ສຫລ

ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ "ອາເມຣິກາ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຈະໄປຍັງດວງຈັນ" ປະທາ ນາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອົງການ ການບິນແລະອະ ວະກາດແຫ່ງຊາດ
ຫຼື ນາຊາ ຟື້ນຟູຄືນໂຄງການສຳຫລວດ ທີ່ໄດ້ໂຈະໃນປີ 2011.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ນີ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໃນການກັບຄືນ
ຂອງພວກນັກບິນອະວະກາດອາເມຣິກັນ ໄປຍັງດວງຈັນເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນມາເພື່ອທຳການສຳຫລວດແລະນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ. ເທື່ອນີ້ ພວກເຮົາຈະບໍ່ພຽງ
ແຕ່ປັກທຸງ ແລະປະຮອຍຕີນພວກເຮົາໄວ້ ພວກເຮົາຈະສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດແມ່ນ
ສຳລັບການປະຕິບັດງານໄປຍັງດາວພະອັງ ຄານ. ແລະບາງທີ ໃນມື້ໃດມື້ນຶ່ງ ແມ່ນໄປຫາ
ໂລກອື່ນໆ ທີ່ໄກອອກໄປ.”
ຫ້ອມລ້ອມໂດຍບັນດານັກບິນອະວະກາດຫລາຍໆຄົນ ແລະອະດີດນັກບິນອະວະກາດ
ຢູ່ໃນພິທີ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຄືນເຖິງ ທ່ານນີລ ອາມສະຕຣອງ
ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ "ນັ້ນແມ່ນບາດກ້າວນ້ອຍໆນຶ່ງຂອງ ມະນຸດທີ່ເປັນການກ້າວ
ກະໂດດອັນໃຫຍ່ສຳລັບມະນຸດຊາດ" ເວລາທ່ານໄດ້ກ້າວ ຕີນລົງສູ່ໜ້າດວງຈັນໃນປີ
1969.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ປະກາດວ່າ “ນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ໃຫຍ່ຫລວງໄປສູ່ການຊຸກ ຍູ້ໃນ
ອານາຄົດແລະທວງເອົາຄວາມພາກພູມໃຈຈຸດໝາຍຂອງອາເມຣິກາຄືນໃໝ່ ຢູ່ໃນ
ອະວະກາດ.”
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີນີ້ ກໍມີ 2 ໃນຈຳນວນມະນຸດອະວະກາດທັງໝົດ 12
ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເຄີຍຍ່າງຢູ່ເທິງດວງຈັນແບບທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນ ທ່ານເອດວີນ “ບາສ” ອາລດຣິນ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢຽບໜ້າດວງຈັນຫລັງຈາກການຢຽບຄັ້ງປະຫັວດສາດຂອງທ່ານອາມສະຕຣອງ
ໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະທ່ານແຮຣີສັນ “ແຈັກ” ສະມິຕ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍ່າງ ໃນນາມສະມາຊິກຂອງຍານ
ອະວະກາດອາປອລໂລ ທີ 17 ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດງານຂອງມະມຸດເທື່ອສຸດທ້າຍໃນ
ປີ 1972.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າພິທີລົງນາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນກົງກັບ ວັນຄົບ
ຮອບ 45 ປີ ຫລັງຈາກທ່ານສະມິຕໄດ້ຍ່າງຢູ່ເທິງດວງຈັນກັບຜູ້ບັນຊາການອາປອລໂລ
ທີ 17 ທ່ານຢູຈີນ ເຊີນານ.
ທ່ານເດວິດ ຄຣິງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນດວງຈັນ ແລະລະບົບດາຣາສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາ
ໄລການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະມາຄົມອະວະກາດ ກ່າວວ່າ ການສົ່ງຍານທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບເທື່ອທຳອິດໄປຍັງດວງຈັນ ທີ່ຈະກັບຄືນໄປດວງຈັນອາດຈະມີຂຶ້ນພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງປີ.
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