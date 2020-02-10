ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະສະເໜີຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 21 ເປີເຊັນ ແລະ ຕັດໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນການສະເໜີງົບປະມານມູນຄ່າ ສີ່ພັນແປດຮ້ອຍຕື້ໂດລາຂອງທ່ານ ສຳລັບປີງົບປະມານ 2021 ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານ. ງົບປະມານດັ່ງກ່າວຈະພະຍາຍາມຂະຫຍາຍເງິນທຶນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ຍັງຈະຂະຫຍາຍເງິນທຶນ ດ້ວຍການແນເປົ້າໃສ່ການປະຢັດເງິນ 2 ພັນຕື້ໂດລາຈາກໂຄງການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃນ ສະຫະລັດ. ງົບປະມານດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍໄດ້ປະມານ ສາມພັນແປດຮ້ອຍຕື້ໂດລາ.
ທ່ານ ທຣຳ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດໃນຂໍ້ສະເໜີງົບປະມານຂອງທ່ານປີກາຍນີ້ ແຕ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຈາກລັດຖະສະພາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ.
ແຜນການຫຼ້າສຸດສຳລັບຂໍ້ສະເໜີການໃຊ້ຈ່າຍລັດຖະບານ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຖືຮັບຜ່ານໂດຍສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ, ໂດຍສະເພາະໃນປີການເລືອກຕັ້ງ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ສະເໜີຕັດການໃຊ້ຈ່າຍ ສີ່ພັນສີ່ຮ້ອຍຕືໂດລາໃນ 10 ຕໍ່ໜ້າ ທີ່ລວມມີ 130 ຕື້ໂດລາຈາກການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ຕໍ່ລາຄາຢາຕາມໃບສັ່ງຂອງປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກ, 292 ຕື້ໂດລາຈາກການຕັດຕ່າງໆໃນໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຊັ່ນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກເພື່ອປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ແລະ ຄູປັອງ ອາຫານ ແລະ 70 ຕື້ໂດລາຈາກການຕັດຂໍ້ກຳນົດຄວາມສາມາດສຳລັບເງິນສົງເຄາະຄົນພິການຂອງລັດຖະບານກາງ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະສ້າງຄວາມໂມໂຫໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ.
ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ສິ້ນສຸດປີງົບປະມານ 2019 ດ້ວຍການຂາດດຸນງົບປະມານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບ 7 ປີ ໃນຂະນະທີ່ລາຍໄດ້ຈາກການເກັບພາສີໄດ້ຖືກຖ່ວງດຸນໂດຍການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການໃຊ້ໜີ້ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການເງິນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.